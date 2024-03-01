Telegram заблокируют или самая дорогая спецоперация РФ: что известно о "Майдане-3" и каких известных украинцев уже "купил" Путин

Стало известно, как и через кого Россия хочет продвигать свои нарративы о Майдане-3. Какие месседжи об этом свидетельствуют, кто уже купился на пропагандистские басни и почему внезапно в Украине заговорили о полном блокировании телеграммы?

Все детали рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Телеграммы хотят заблокировать?

В Украине внезапно заговорили о блокировании Телеграммы. Мол, украинцам запретят вообще использовать приложение. В Сети, ясно, исполнилась шумиха, ведь телеграмм пока заменяет людям новостные ресурсы и телевидение. Там быстрее всего сообщают о том, куда летят российские ракеты, о последствиях и вообще коротко о главном, что происходит в стране и мире.

Впрочем, на днях в Верховной Раде отметили необходимость поиска путей для запрета Телеграмму в Украине. Соответствующую инициативу предложил Комитет по свободе слова. Глава этого Комитета Ярослав Юрчишин подчеркнул, что идеей этого заседания было услышать о болезненных аспектах, связанных с работой журналистов в условиях войны, и этических вызовах, которые ставит такое чрезвычайное положение. В частности, во время обсуждений председатель правления общественной организации "Интерньюз-Украина" Константин Квурт назвал платформу недружественной.

“Важно перенимать европейские практики, чтобы нас потом не травили за “препятствование свободе слова”. Давайте активно продвигать европейские практики борьбы с недружественными технологическими платформами”.

Насколько реально запретить телеграммы в Украине?

И здесь есть судьба правды, ведь телеграмма принадлежит предпринимателю, россиянину Павлу Дурову, хотя длительное время уже не живущему в стране-агрессорке. В то же время, руководитель центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что запретить или заблокировать Телеграмм в Украине невозможно и сейчас этот вопрос не стоит очень остро. По его словам, нужно разделять медиа в телеграмме, которые читают люди, а также общение в телеграмме между собой. И действительно приложение достаточно популярно и удобно, но в нем есть много но. Какие? Объяснял эксперт ОО "Институт Исследования Кибервойны" Егор Аушев.

“В этом мессенджере распространяется огромное количество информации, в частности, ливни о наших военных в разных анонимных группах. Там также распространяется много детской порнографии, продажа запрещенных веществ. На это никто не может влиять, и это проблема, с которой все мы живем на сегодняшний день”.

Советы от киберполиции

К слову, об общении в телеграмме. Что интересно, центральное разведывательное управление США все чаще стало применять в своей работе OSINT, то есть разведку из открытых источников. Однако, несмотря на это, правительство категорически запрещает своим аналитикам пользоваться мессенджером Телеграмм. Поэтому в киберполиции советуют думать перед тем как пересылать фото и видео с последствиями российских обстрелов, ведь есть риск того, что приложение контролируют российские спецслужбы и просто информацию могут перехватить.

А заместитель председателя Центра исследований "Детектора медиа" Алексей Полторак акцентировал внимание на том, что Телеграмм – не единственный мессенджер в мире, где можно собирать информацию и общаться: “И если не пользоваться Телеграммом, то мир не упадет. Кажется, без телеграмм можно прожить, и ничего не пострадает”.

Какая альтернатива?

Возможно ли вообще запретить телеграмм в Украине и какие альтернативы, объяснял и председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Россия массово скупает украинские Телеграмм-каналы

Но есть еще одна но. И без того безумный поток пропаганды может умножиться. На днях украинская разведка сделала заявление, что РФ скупает сейчас украинские Телеграмм-каналы, чтобы еще больше подогревать почву для Майдана-3 и через которые впоследствии начнут присылать необходимые для Москвы месседжи. Также создаются ботофермы, усиливающие русскую риторику в соцсетях.

«Сейчас буквально в живом времени продолжается активная «закупка» различных инструментов — начиная от телеграмм-каналов, страниц в различных соцсетях и выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, делегитимизируют принятие государственных решений — соответственно, мы будем понимать, на кого эти нарративы работают”.

РФ подкупила украинцев?

Кроме того, представитель ГУР Андрей Юсов ошеломил, что кроме Телеграмм-каналов РФ уже подкупила нескольких известных украинцев, которые будут призывать людей идти сносить власть.

“Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников по нейтральным темам. Главное – вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, проходят как в Украине, так и за рубежом”.

Самая дорогая спецоперация России

К слову, о том, что готовится план под кодовым названием Майдан-3 для раскола украинского общества и власти, президент Украины предупреждал еще в ноябре 2023 года. В разведке отмечают, что по состоянию на февраль на эту разработку Россия уже спустила полтора миллиарда, что стало самой дорогой спецоперацией РФ.

Впрочем, призываем украинцев не вестись на пропаганду России. Во время войны так называемый Майдан-3 в первую очередь — опасность для самих украинцев. Контролировать власть действительно народ и только народ может изменить жизнь в собственной стране, но не тогда, когда это на руку врагу.

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