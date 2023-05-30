Телеграм от разработчиков ВКонтакте может иметь связи с ФСБ и подсанкционными инвесторами: что скрывает приложение

Этим приложением пользуются миллионы украинцев, а с начала войны он стал ценным ресурсом для получения новостей и жизненно важной информации – это все о телеграмах. Владельцы этого мессенджера – россияне по происхождению, которые когда-то владели запрещенным ныне в Украине "ВКонтакте". ТСН разыскала людей, которые считают, что есть серьезные основания полагать, что руководство телеграма может сотрудничать с российскими спецслужбами, и заодно поговорила с руководством компании обо всех звучащих в их сторону обвинениях.

С 24 февраля использование телеграма выросло в 8 раз, а количество загрузок в Украине достигает уже 10 миллионов. Удобный и быстрый – так большинство описывают телеграмм пользователи. Почти для половины украинцев он стал главным источником информации – от новостей, официальных обращений, к личным перепискам. "Есть большое количество косвенных фактов, которые указывают на связи телеграммы с Кремлем", — говорит украинский предприниматель, президент компании Petcube Ярослав Ажнюк.

Он считает ТГ потенциальной угрозой во время войны. “Оно выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, может быть это утка. Я 6 лет собирал факты, которые мне указывали, что с Телеграм что-то не так, с Дуровым что-то не так, им нельзя доверять. Телеграм имеет доступ к нашим микрофонам, к нашим фото, к нашей локации, к куче всего”, — говорит мужчина.

Владелец телеграма россиянин по происхождению Павел Дуров. Более 10 лет назад владел соцсетью "ВКонтакте", на которую положила глаз российская ФСБ. Спецлужбы Кремля тогда интересовали данные российских оппозиционеров, а позже и личная информация украинских евромайдановцев. О том, что Дуров в тот период имел контакты с приближенными к российской власти лицами, свидетельствует его личная переписка с заместителем главы администрации Путина и одним из главных идеологов Кремля Владиславом Сурковым, доступ к которой получило издание “Новая Газета”. "Дуров уверял Суркова, что важно, чтобы мы не запрещали "ВКонтакте" в России, потому что тогда люди пойдут на другие платформы такие как американский вотсап, а чтобы мы имели полный доступ ко всему происходящему", — добавляет Ярослав.

Позже Дуров официально отказалась от какого-либо сотрудничества с ФСБ и под давлением продаст свою долю "ВКонтакте". В Украине эту соцсеть запретят в 2017 году из-за связей с российскими спецслужбами. За вырученные средства Павел Дуров создал телеграм и впоследствии переведет офис в Арабские Эмираты. Новый мессенджер снова не будет оставлять в покое ФСБ, Роскомнадзор будет вставлять палки в колеса его работы и попытаться заблокировать на территории России. Все изменится внезапно. “В 20 году телеграм якобы разблокированы в России, хотя он не был до конца заблокирован, сказав, что мы достигли договоренности, что мы достигли договоренности о сотрудничестве в противодействии с экстримизмом и терроризмом, мы знаем, что такое терроризм в русском понимании, у них террористы – это дети, которых они бомбят в Мариуполе, это жители Бучи и это Навальный, которому они мажут трусы Новичком”, — добавляет предприниматель.

Кроме этого секретного соглашения, насторожение вызывает финансирование телеграма. Несколько лет назад компания решила привлечь инвесторов и продавать облигации. По информации ряда СМИ, среди вкладывавших туда свои средства оказались подсанкционные ныне из-за вторжения в Украину — Российский инвестиционный фонд и олигарх как Давид Якобашвили. "Если мы проанализируем источники финансирования, мы увидим следы того же там, тех же российских олигархов, а мы также увидим, что официальные данные о средствах, которые были израсходованы и профинансированы, очень слабо совпадают с приблизительными прикидками", — убеждает Ярослав.

Насторожиться заставляют и два вполне реальных случая с телеграмом, которые произошли после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Один из них – в феврале этого года опишет американское издание The Wired, специализирующееся на компьютерных технологиях. В статье "Кремль зашел в чат" вице-президент Либертарианской партии России Марина Мацапулина расскажет, как спецслужбы после взлома двери ее квартиры и задержания получили доступ к ее частным перепискам в телеграмме. "То есть они просто читали мои сообщения, пока стояли за дверью", — убеждала Мацапулина.

Второй случай произошел уже с украинским журналистом из Херсона Игорем Бондаренко. После начала вторжения Игорь попал под российскую оккупацию. Внутри лета решил рискнуть и попытался вырваться. Бегство готовил заранее. За месяц удалил все переписки в телеграме и почистил контакты, которые у россиян могли вызвать подозрение. “Я сотрудничал по старой дружбе с Наталией Ватечкиной — это была как глава “Правого сектора” города Херсон, она скрывалась в городе. Поэтому я просто в этих мессенджерах издали всю переписку и все контакты, которые там имел с патриотически настроенными людьми и оставил только бытовое”, — рассказывает Игорь.

Но впоследствии всю эту информацию представит на допросах российская ФСБ. "Он так бросает на стол и первый вопрос, кто такая Наталья Ватеечкина и вот того момента, я понял, что все. Не ожидал, потому что всю переписку с ней, контакты я удалил еще за месяц, как я уехал, просто вообще. И там на этих листках просто все, что я понаписывал, все, что я переписывался с ней за последние полгода, там были и другие переписки, он мне показывал, мы где-то так хорошо общались с первого дня до 8 вечера”, — говорит журналист.

После этого момента Игоря возьмут в плен и будут подвергать пыткам. "Где-то катались мы минут 40-45, меня вывели из этого автобуса, сорвали эту тряпку и я увидел, что я стою перед такой ямой где-то метра два-три и там лежали трупы людей, это были мужчины. Они меня спросили – хочешь к ним, я сказал "нет". В этот момент у меня сзади раздался одиночный выстрел и я не знаю, мне кажется, что они из кулака между лопаток и я так бах, упал на колени, они посмеялись, подняли меня, одели снова эту тряпку на голову, посадили в этот бус”, — напоминает херсонец.

Действительно ли телеграм сотрудничает с враждебными к нам российскими спецслужбами, передает ли им данные украинцев во время войны и получает ли средства от подсанкционных ныне учреждений и олигархов — с этими вопросами ТСН обратилась к руководству компании. Получили письменный ответ:

Зарегистрированы ли у вас случаи попыток получить личную информацию украинцев в течение последнего года? И как вы с этим боретесь?

– Данные украинских пользователей никогда не передавались третьим лицам, включая правительства. Мы зафиксировали незначительное увеличение попыток взлома и убедились, что они неэффективны.

Несколько лет назад Telegram заключил соглашение с российскими властями о борьбе с терроризмом и экстремизмом. Можно ли более подробно рассказать об особенностях этого соглашения?

– Чтобы избежать сомнений, мы можем подтвердить, что никакого «тайного соглашения» между любым российским государственным представителем и Telegram или его сотрудниками не заключалось. Модераторы Telegram стали более эффективными в борьбе с общедоступным сомнительным контентом, таким как детское порно или пропаганда ИГИЛ. Этого было достаточно, чтобы российское правительство официально разблокировало Telegram, что, по нашему мнению, могло быть жестом сохранения лица, чтобы прекратить демонстрацию неэффективности правительственных инструментов цензуры.

Получает ли Telegram какие-либо средства от физических или юридических лиц, включенных в санкционные списки западных стран?

- Telegram никогда не принимал никаких средств от попавших под санкции организаций или физических лиц. Похоже, вы имеете в виду сообщение о том, что российский фонд приобрел незначительное количество облигаций Telegram на вторичном рынке. Операции с облигациями на вторичном рынке находятся вне контроля Telegram.

Оценить риски применения телеграмы и центр противодействия дезинформации. “От места нахождения до ключевых поисков – что вы искали, чем вы интересуетесь, какая информация вами спрашивала. В дальнейшем алгоритмы могут рассчитывать, что вам может быть интересно”, — говорят в центре.

То, что данные пользователей в этом мессенджере ненадежно защищены, подтверждает исполняющий обязанности руководителя ведомства Андрей Шаповалов. “Мы можем заподозрить все, что угодно, потому что на самом деле этого соглашения не читали ни вы, ни я, то есть что именно в нем изложено — очень трудно понять, потому как и в любом другом приложении, или социальной сети, или в мессенджере, я советую очень осторожно пользоваться информацией. Если вы переживаете за собственную безопасность, то позаботиться об этом нужно до того, как вам это понадобится”, — говорит он.

В то же время Андрей советует не преувеличивать возможности российских спецслужб, но ответственнее относиться к своим действиям в Интернете. "Есть методы, которыми человек может себя защитить и позаботиться об этом надо перед тем, как это уже все понадобится, поэтому внимательно изучить пользовательское соглашение, внимательно изучить настройки в телефоне и посмотреть, какие стоят настройки в том или ином приложении. Ведь скорее всего – это все в принципе на поверхности. Не хочу говорить страшную вещь, но в большинстве случаев – человек сам виноват в том, что с ним происходит”, — отмечает Шаповалов.

В киберполиции Украины подтверждают, что когда-то тоже заботились о надежности телеграма, но прямых доказательств сотрудничества с российскими спецслужбами пока не нашли. Но признают — есть лазейки, через которые ваша информация может попасть в руки злоумышленников и дают свои рекомендации как защититься. «Я советовал бы не переходить по ссылкам, которые вы не знаете, а тем более не вводить ни в какие группы-боты или другие диалоги с незнакомыми людьми или ботами свои авторизационные данные. Подразумевается номер телефона, подтверждающий код, приходящий от самого мессенджера и другую информацию, по которой вас можно идентифицировать”, — советуют в киберполиции.

А еще советует загрузить альтернативные и более защищенные мессенджеры для общения, разработчики которых не из страны-агрессорки. "Довольно неплохими остаются приложения сигнал, вотсап, трима", — отмечают в ведомстве.

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