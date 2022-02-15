Телемарафон национального единства #UAразом: во время эфиров обсудят вопросы, которые интересуют и беспокоят украинцев

Телемарафон национального единства #UAразом: во время эфиров обсудят вопросы, которые интересуют и беспокоят украинцев

Это — одна из мероприятий ко Дню единения, который накануне ввел президент Зеленский.

Главные украинские телеканалы 16 февраля покажут телемарафон #UAразом. Утром – с 8:00 до 10:00 и вечером – с 19:00 до 22:00.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Это — одно из мероприятий ко Дню единения, который накануне ввел президент Зеленский. В телеэфирах представители власти и лидеры мнений будут обсуждать текущую ситуацию на границах Украины и внутри государства, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Кроме того, на всех админзданиях страны завтра вывесят сине-желтый флаг, в 10 часов утра исполнят Гимн Украины. В школах проведут уроки национального единства. А всех украинцев власти призывают вывешивать сообщения в соцсетях с хештегом #UAразом. Украинские дипучреждения за рубежом должны подсветить синим и желтым цветами.

Также читайте Новый праздник и призыв к политикам-"беглецам": что сказал Зеленский в своем новом видеообращении

"Момент угрозы, это — момент единения. Все хештеги #UAразом могут помочь нам почувствовать локоть и спину друг друга. Это очень хороший терапевтический момент. Наше единение — это лучшее оружие против России, потому что самый большой им подарок — наша паника или какое-то беспокойство", – подчеркнул Ткаченко.

Марафон единства: 16 февраля представители власти обсудят ситуацию на границах Украины

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел 16 февраля 2022 года, который многие на Западе называют днем потенциального вторжения России в Украину, День единения украинцев. Соответственно, в этот день будут проведены ряд мероприятий и инициатив, призванных популяризировать праздник и объединить миллионы украинцев по всему миру.

Читайте также: