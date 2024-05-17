Телевизоры и холодильники не заберут: на какое имущество уклонистов не могут наложить арест

Миньюст обнародовал перечень того, что нельзя изъять у уклониста.

Телевизор, холодильник, ценные призы и кубки – эти предметы у вас точно не заберут, если вы окажетесь в списках уклонистов-правонарушителей. Есть и другое имущество, которое полностью не подпадает под конфискацию. Миньюст обнародовал перечень из целых 13 пунктов того, что нельзя изъять у уклониста. Даже если не будет уплачен штраф за нарушение мобилизационного законодательства.

Что это за предметы "роскоши" и какое имущество разрешается конфисковывать на нужды ВСУ – в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Что не конфискуют у уклониста-должника

Украинское общество в ожидании драконовских штрафов на десятки тысяч гривен за нарушение мобилизационного законодательства. Соответственно, будут и те, кто не сможет их оплатить, или не захочет. А это значит, что число должников значительно подпрыгнет. С таких лиц штраф в доход государства может взимать исполнительная служба. А обращение взыскания может распространяться на имущество должника. Однако, как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, исполнительная служба не имеет права забрать у должника все, что ему принадлежит.

По информации Миньюста, забирать запрещается:

предметы удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены);

вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи);

лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения;

мебель (по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью);

один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон – на каждого человека;

запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления – в расчете на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения;

имущество и книги, необходимые для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если они являются единственным источником дохода;

топливо, необходимое для приготовления повседневной пищи и отопления жилого помещения;

вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;

призы, государственные награды, знатные и памятные знаки.

Арест имущества за нарушение закона о мобилизации/Коллаж ТСН.ua

Штрафы для уклонистов

Напомним, что в Раде окончательно был принят законопроект 10379, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил военного учета. До этого момента за нарушение правил мобилизации были предусмотрены только админпротокол и небольшой штраф. Однако теперь суммы взысканий для уклонистов будут гораздо больше.

К примеру, за нарушение правил военного учета предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн. Как рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов, для военнообязанных, которые, например, нарушают правила военного учета повторно или не обновили свои данные в период, штрафы возрастут еще больше.

Если военнообязанные нарушают законодательство об обороне и мобилизации в мирное время, предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн – для граждан и от 17 000 до 34 000 грн – для должностных и юридических лиц.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 грн – для граждан, от 34 000 до 59 500 грн – для должностных и юридических лиц.

В то же время член оборонного комитета ВРУ, представитель фракции "Слуга народа" Александр Федиенко считает, что более высокие штрафы не повлияют должным образом и не ускорят мобилизацию.

Примечательно, что решение о штрафах принимается судами. Если их не оплатить, информацию о нарушителе передадут в исполнительную службу, данные о нем будут внесены в Единый реестр должников. А дальше вероятный арест имущества и блокирование банковских карт, объясняет адвокат Николай Максимов.

Более того, мужчины, получившие несколько штрафов за уклонение от мобилизации, будут привлекаться к уголовной ответственности. Такое громкое заявление сделал член оборонного комитета Совета Александр Федиенко.

Также новым законом о мобилизации "предусмотрено решение суда без апелляции". Федиенко объяснил, что это значит. Перспективы, как говорится, не очень.

Штрафы для уклонистов/Коллаж ТСН.ua

Мобилизация транспорта

Напомним, что не только штрафами будут наказывать уклонистов. Военнообязанных мужчин, которые не обновят свои данные в ТЦК, будут лишать прав управления транспортными средствами. Правда, здесь есть исключения.

Также закон о мобилизации предусматривает изъятие транспорта для нужд ВСУ у граждан, имеющих более одного автомобиля. Однако в Раде заверили, что 90% украинцев точно не стоит беспокоиться по поводу этих норм. Массово забирать легковые авто у рядовых людей не будут, объяснял ранее и представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Схема мобилизации авто

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Для ВСУ больше понадобятся грузовики, специальная техника, внедорожники. В то же время, окончательного перечня пока не существует, потому что в законе прописаны только "транспортные средства" без уточнений, какие именно. В свою очередь, в Минобороны рассказали, как будет работать мобилизация авто.

У депутатов будут забирать авто

Мобилизация авто будет касаться и нардепов. А у главных работников ВР автопарк – дай Бог. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прямо не запрещает забирать авто у чиновников. Другие нормативно-правовые акты, регулирующие статус и деятельность народных депутатов, также не содержат норм, запрещающих мобилизацию их автомобилей. Такое мнение высказала "Телеграф" адвокат Татьяна Кныш.

Мобилизация авто на нужды ВСУ/Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Изъятие имущества в пользу ВСУ

Кроме того, в СМИ и телеграм-каналах обсуждается еще один момент. Во время войны могут принудительно изымать имущество для нужд Вооруженных сил. Это касается, в частности, и жилья. Впрочем, как рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии сайту ТСН.ua, оно существовало и раньше.

Такое решение может принять местная военная администрация. Это предусмотрено Законом Украины "О правовом режиме военного положения" об изъятии имущества государственного, коммунального, частных предприятий, организаций, а также граждан Украины для нужд Вооруженных сил Украины.

По словам адвоката, если речь идет о государственном и коммунальном имуществе, то оно изымается без каких-либо компенсаций. С частным есть определенные процедуры и нюансы.

На момент изъятия имущества должна быть проведена его оценка. Таким образом лицо может получить соответствующую компенсацию. Изъять имущество могут у любого в любом регионе Украины.

В случае, если лицо отказывается добровольно отдавать имущество, тогда эта ситуация может перейти в судебную плоскость.

Более того, адвокат говорит, что во время полномасштабной войны уже были случаи, когда у людей изымали имущество в пользу ВСУ.

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