Телевизоры и холодильники не заберут: на какое имущество уклонистов не могут наложить арест

Миньюст обнародовал перечень того, что нельзя изъять у уклониста.
Телевизор, холодильник, ценные призы и кубки – эти предметы у вас точно не заберут, если вы окажетесь в списках уклонистов-правонарушителей. Есть и другое имущество, которое полностью не подпадает под конфискацию. Миньюст обнародовал перечень из целых 13 пунктов того, что нельзя изъять у уклониста. Даже если не будет уплачен штраф за нарушение мобилизационного законодательства.
Что это за предметы "роскоши" и какое имущество разрешается конфисковывать на нужды ВСУ – в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.
Что не конфискуют у уклониста-должника
Украинское общество в ожидании драконовских штрафов на десятки тысяч гривен за нарушение мобилизационного законодательства. Соответственно, будут и те, кто не сможет их оплатить, или не захочет. А это значит, что число должников значительно подпрыгнет. С таких лиц штраф в доход государства может взимать исполнительная служба. А обращение взыскания может распространяться на имущество должника. Однако, как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, исполнительная служба не имеет права забрать у должника все, что ему принадлежит.
По информации Миньюста, забирать запрещается:
- предметы удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены);
- вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи);
- лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения;
- мебель (по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью);
- один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон – на каждого человека;
- запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления – в расчете на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения;
- имущество и книги, необходимые для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если они являются единственным источником дохода;
- топливо, необходимое для приготовления повседневной пищи и отопления жилого помещения;
- вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;
- призы, государственные награды, знатные и памятные знаки.
Штрафы для уклонистов
Напомним, что в Раде окончательно был принят законопроект 10379, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил военного учета. До этого момента за нарушение правил мобилизации были предусмотрены только админпротокол и небольшой штраф. Однако теперь суммы взысканий для уклонистов будут гораздо больше.
К примеру, за нарушение правил военного учета предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн. Как рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов, для военнообязанных, которые, например, нарушают правила военного учета повторно или не обновили свои данные в период, штрафы возрастут еще больше.
Если военнообязанные нарушают законодательство об обороне и мобилизации в мирное время, предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн – для граждан и от 17 000 до 34 000 грн – для должностных и юридических лиц.
За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 грн – для граждан, от 34 000 до 59 500 грн – для должностных и юридических лиц.
В то же время член оборонного комитета ВРУ, представитель фракции "Слуга народа" Александр Федиенко считает, что более высокие штрафы не повлияют должным образом и не ускорят мобилизацию.
Примечательно, что решение о штрафах принимается судами. Если их не оплатить, информацию о нарушителе передадут в исполнительную службу, данные о нем будут внесены в Единый реестр должников. А дальше вероятный арест имущества и блокирование банковских карт, объясняет адвокат Николай Максимов.
Более того, мужчины, получившие несколько штрафов за уклонение от мобилизации, будут привлекаться к уголовной ответственности. Такое громкое заявление сделал член оборонного комитета Совета Александр Федиенко.
Также новым законом о мобилизации "предусмотрено решение суда без апелляции". Федиенко объяснил, что это значит. Перспективы, как говорится, не очень.
Мобилизация транспорта
Напомним, что не только штрафами будут наказывать уклонистов. Военнообязанных мужчин, которые не обновят свои данные в ТЦК, будут лишать прав управления транспортными средствами. Правда, здесь есть исключения.
Также закон о мобилизации предусматривает изъятие транспорта для нужд ВСУ у граждан, имеющих более одного автомобиля. Однако в Раде заверили, что 90% украинцев точно не стоит беспокоиться по поводу этих норм. Массово забирать легковые авто у рядовых людей не будут, объяснял ранее и представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Схема мобилизации авто
Для ВСУ больше понадобятся грузовики, специальная техника, внедорожники. В то же время, окончательного перечня пока не существует, потому что в законе прописаны только "транспортные средства" без уточнений, какие именно. В свою очередь, в Минобороны рассказали, как будет работать мобилизация авто.
У депутатов будут забирать авто
Мобилизация авто будет касаться и нардепов. А у главных работников ВР автопарк – дай Бог. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прямо не запрещает забирать авто у чиновников. Другие нормативно-правовые акты, регулирующие статус и деятельность народных депутатов, также не содержат норм, запрещающих мобилизацию их автомобилей. Такое мнение высказала "Телеграф" адвокат Татьяна Кныш.
Изъятие имущества в пользу ВСУ
Кроме того, в СМИ и телеграм-каналах обсуждается еще один момент. Во время войны могут принудительно изымать имущество для нужд Вооруженных сил. Это касается, в частности, и жилья. Впрочем, как рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии сайту ТСН.ua, оно существовало и раньше.
Такое решение может принять местная военная администрация. Это предусмотрено Законом Украины "О правовом режиме военного положения" об изъятии имущества государственного, коммунального, частных предприятий, организаций, а также граждан Украины для нужд Вооруженных сил Украины.
По словам адвоката, если речь идет о государственном и коммунальном имуществе, то оно изымается без каких-либо компенсаций. С частным есть определенные процедуры и нюансы.
На момент изъятия имущества должна быть проведена его оценка. Таким образом лицо может получить соответствующую компенсацию. Изъять имущество могут у любого в любом регионе Украины.
В случае, если лицо отказывается добровольно отдавать имущество, тогда эта ситуация может перейти в судебную плоскость.
Более того, адвокат говорит, что во время полномасштабной войны уже были случаи, когда у людей изымали имущество в пользу ВСУ.
Читайте также: