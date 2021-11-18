Тело было черным от синяков, а дом — в крови: жуткие подробности гибели многодетной матери, которую забил муж

Тело было черным от синяков, а дом — в крови: жуткие подробности гибели многодетной матери, которую забил муж

В ту страшную ночь 9-летний ребенок умолял о помощи, но полиция так и не доехала.

В Черниговской области на глазах детей мужчина забил до смерти свою гражданскую жену. Помощи от полиции, на которую рассчитывали дети, не дождались.

О том, можно ли было избежать смерти молодой многодетной матери — 18 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Когда именно в семье начался скандал – неизвестно. Но в 8 вечера – 9-летний мальчик позвонил на "102". Полицию трое детей так и не дождались. Мама умерла уже после полуночи на глазах у собственных детей.

В полиции говорят: патруль выехал немедленно. Но ребенок не назвал фамилию. И это усложнило поиски.

"Полицейские несколько раз звонили на мобильный телефон, с которого поступил вызов на "102", ведь улицы с таким названием в селе не существует. Также в населенном пункте отсутствуют преимущественно таблички с названиями улиц, что усложняло поиск, полицейские заехали в три дома, но никто не знал такого адреса", — уверяют правоохранители.

В Кладьковке около трех сотен домов. Из них едва ли не половина – пустуют. Родная сестра погибшей Ирины Крутько — Елена Гурин говорит, что ее племянник действительно назвал старое название улицы. Но уточнил, что здесь есть дети. Многодетных семей в селе не более десятка.

Подозреваемый в убийстве гражданской жены 44-летний Сергей Хаустов объявлен в государственный розыск. После смерти сожительницы он сбежал из дома без документов и телефона. Но перед этим позвонил бывшему голове села с новостью о смерти жены. Уже тот в час ночи и вызвал полицию.

Сейчас село в очередной раз прочесывают три десятка нацгвардейцев. Подозреваемый не местный, родом из Запорожья, в Кладьковку приехал лет пять назад на работу. Здесь искали трактористов. Хорошо зарабатывал. Самый маленький, четвертый ребенок — у гражданских супругов — общий.

Ирина умерла от ушибов и кровотечения. Ее тело, говорят родные, было черным от синяков. Издевательства продолжались не менее 5 часов.

"Все три-четыре часа бил, он заставлял ее вставать, смывать кровь свою, идти умываться, а потом снова бил. Там весь дом в брызгах крови. Потом он смыл все сам... Но кровь на стенах, на потолке..." ", – рассказывает сестра погибшей.

Новости Черниговской области: мужчина забил до смерти свою гражданскую жену на глазах детей

Выяснилось, что по вызову ребенка приезжало двое патрульных. Один экипаж обслуживает ориентировочно 20 сел. Их руководитель пока на больничном.

В селе все убеждены – трагедии можно было бы избежать. Старосту села ни полиция, ни участковый в тот вечер, когда патруль не мог найти места трагедии — не побеспокоили.

"Ночью никто на звонил. Эту информацию я утром узнал. Связь у нас с полицией и участковым налажена, есть телефоны... Прекрасно знаю, где они (семья погибшей — Ред.) живут и смог бы их провести", — отмечает. староста села Николай Глушко.

Родные погибшей Ирины Крутько написали заявление в ГБР. Полиция проводит собственное расследование. Сирот под опеку возьмут родственники. Они также надеются, что виновные в смерти, которую можно было предотвратить, будут наказаны.

Напомним:

В Днепропетровской области в смерти 4-летней дочери подозревают отца. Когда медики приехали по вызову, девочка уже была мертвой, а на ее теле — следы побоев примерно недельной давности. Судмедэксперты убеждены – именно эти травмы стали для девочки смертельными.

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