Тело было в ушибах, зубы выбиты, у почки — раны: жуткие подробности загадочной смерти ювелира на Полтавщине

Тело было в ушибах, зубы выбиты, у почки — раны: жуткие подробности загадочной смерти ювелира на Полтавщине

Первые выводы экспертизы – сетует вдова – определили, что мужчина умер от переохлаждения.

Полицейские Полтавщины расследуют гибель мужчины, тело которого обнаружили в одном из местных сел. По одной из версий, он умер от переохлаждения, но вдова уверяет: ее мужа убил односельчанин.

О случившемся — 23 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В то утро ей позвонила сестра – сама Татьяна была в Польше на заработках – и сообщила, что тело Николая обнаружили прохожие на одной из улиц села. По данным и следствия, и потерпевших, за несколько часов до смерти он встречался со своим односельчанином.

Татьяна говорит – муж сказал детям, что пройдется в магазин. Он зашел за сигаретами в местный бар. У бара якобы и встретил своего односельчанина. Мужчины вместе пошли в дом последнего. Это зафиксировали камеры рядом. Но вскоре Николай возвращался: уже один, под забором и до половины раздетый.

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В сотне метров от дома, где гостил Николай, его и нашли, но спасти уже не смогли.

"Возможно, он отдавал заказ ему (односельчанину — Ред.), или забирал деньги. Что-то должно было стать причиной для того, чтобы он пошел в этом направлении в такое время", — предполагает женщина.

Также она утверждает – тело было все в ушибах, зубы выбиты. На голове был шрам, а возле почки – колотые раны.

Переохлаждение или убийство: кто виноват в смерти селянина из Полтавской области

Между тем, первые выводы экспертизы – сетует вдова – определили, что мужчина умер от переохлаждения, а ее к делу даже не привлекали как потерпевшую. В полиции объясняют: ждут расширенные выводы экспертов – в течение нескольких недель, тогда станет ясно: что стало причиной смерти и было ли преступление.

"Назначен ряд дополнительных экспертиз, поскольку во время осмотра тела были обнаружены внешние признаки телесных повреждений. Возможно, у этого мужчины перед этим был с кем-то конфликт. Это также является предметом исследования в рамках этого уголовного производства", — отметили в полиции.

По данным из источников ТСН у погибшего таки был конфликт с односельчанином – и якобы после употребления спиртного. Эту версию следователи проверяют и вскоре могут возбудить уголовное дело за нанесение телесных повреждений.

Напомним:

В Полтаве сосед во время ссоры травмировал соседку. Женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Ударившего женщину соседа задержали.