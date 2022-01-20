Тело лежало в детской ванночке, накрытое досками: почему родители неделю не хотели хоронить умершего младенца

Смерть была естественной – ребенок захлебнулся рвотными массами.

В Винницкой области в селе Украинка родители неделю отказывались хоронить младенца. Согласно выводов экспертизы, двухмесячная девочка захлебнулась грудным молоком. Мать во время кормления была пьяной, а отец – в гостях у кума.

О том, почему до сих пор не хотят похоронить дочь и как село восстало против семейного произвола – 20 января говорилось в сюжете ТСН.16:45.

Почти неделю тело двухмесячной Вероники лежало в доме в детской пластмассовой ванночке, накрытое досками.

В дом едва ли не ежедневно приходят односельчане уговаривать 70-летнего отца похоронить младенца.

Его 36-летняя жена говорит, что их дочь умерла еще 6 дней назад, когда у них как раз были гости. Девочка закашлялась, а потом затихла, мать подумала – она спит. Впоследствии заметила, что ребенок не дышит. Через полчаса мужчина позвонил в полицию.

Медики и полицейские только констатировали смерть. Тело доставили на экспертизу. Смерть была естественной – ребенок захлебнулся рвотными массами.

В тот день – говорят в полиции – от матери был сильный запах алкоголя. Ее кровь взяли на экспертизу, которая и показала уровень промилле, равноценный выпитой бутылке водки.

Из бюро судмедэкспертизы тело младенца забрал отец. Спецтранспорта не было. Сам он говорит, перевозил мертвую дочь в рейсовом автобусе и вместо того, чтобы организовать похороны, положил тело в кладовку. Причины называет разные – от того, что не понимает заключения судмедэкспертизы, до желания подхоронить в могиле своей матери.

Неделю вся деревня требует немедленно похоронить ребенка. Люди сами готовы организовать похороны.

Больше всего их возмущает, что все это время в соседней комнате живет шестилетняя девочка. Односельчане добиваются, чтобы ее изъяли из семьи. Оле 6 лет, ребенок не разговаривает.

Староста уверяет, что семья состоит на учете как не благонадежная. 4-летний сын супругов уже год живет в интернате. Впрочем, уверяет, изымать двух девочек – причин не было. Мол, в доме было тепло, дети накормлены. Этого было достаточно. Теперь же 6-летнюю дочь – единственную, которая осталась с родителями, вероятнее всего из семьи заберут.

Только тогда, когда в село приехали журналисты и полиция – староста привез гроб. Отец согласился, чтобы дочь похоронили и вынес тело из кладовки.

Надругательства над телом не было, говорят в полиции, поэтому уголовное производство не открывали. Девочку похоронили после обеда, на том же месте, над могилой прабабушки, как и хотел отец.

В Винницкой области родители уже неделю отказываются хоронить ребенка | Новости Украины

Напомним:

В Запорожье погиб 4-месячный ребенок. Соседи говорят – мать ни разу не выносила младенца на улицу, а из дома каждый день раздавался детский плач. В тот день мать оставила девочку на родственника-сожителя и исчезла до вечера. Именно он и сообщил "скорой", что ребенок не дышит. Правоохранители говорят – квартира, где жила семья, больше похожа на свалку. Среди хлама не было даже детской кровати.

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