Тело нашли на стадионе: во Львовской области от переохлаждения умерла женщина

Тело нашли на стадионе: во Львовской области от переохлаждения умерла женщина

У погибшей не было постоянного места жительства.

Во Львовской области от переохлаждения скончалась 48-летняя женщина. Ее тело нашли на стадионе недалеко от центра города.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 15 декабря.

В полиции говорят, что у погибшей не было постоянного места жительства.

В регионе ночью температура опускалась до 7 мороза, высокая влажность, ветрено и много снега. Сейчас по-зимнему во всех западных областях. Спасатели и врачи просят украинцев быть осмотрительными: тепло одеваться, иметь не тесную обувь и не употреблять алкоголь. Со следующей недели морозы станут крепче. До минус 10 днем, а ночью столбики термометров могут опуститься и до -18.

Во Львовской области от переохлаждения умерла 48-летняя бездомная женщина | Новости Украины

Напомним, во Львове в реанимационное отделение Первого территориального медицинского объединения попал без сознания 54-летний мужчина.

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