Тело нашли возле дороги: на Буковине забили палками мужчину, который поехал покупать авто

Подозреваемых в убийстве уже задержали.

Жуткое убийство на Буковине. 52-летнего мужчину нашли мертвым в лесополосе. Он приехал из Волынской области, чтобы купить авто. В убийстве правоохранители подозревают двух буковинцев, один из которых хотел продать ему машину. Мужчины пытались бежать, но их задержали.

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Об этом 15 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Мужчину нашли в лесополосе неподалеку Черновцов. Убийцы оставили тело просто в нескольких метрах от дороги. Мужчину с многочисленными ушибами заметил местный житель и сразу вызвал полицию.

Погибший 52-летний мужчина — не местный. Жил на Волыни, там работал водителем сервиса перевозки. Три раза в неделю возил людей в Черновцы. Там познакомился с двумя буковинцами. Один из них предложил купить машину.

"Он договорился с пассажирами, в которых он планировал приобрести транспортное средство и хотел поехать ним в Волынскую область", — сообщил и.о. руководителя Черновицкой прокуратуры Вячеслав Черней.

Новости Украины: на Буковине 52-летнего мужчину нашли мертвым в лесополосе

Но домой мужчина в новой машине так и не доехал. Его забили деревянными палками до смерти те, у кого он должен был приобрести авто — предполагают следователи. У погибшего забрали 3000 долларов и 10000 гривен.

А дальше мужчины пытались убежать. Из Черновицкой области отправились в Тернополь, потом в Луцк, а оттуда — в Ровенскую область. В одном из тамошних гостиниц их и задержали правоохранители.

"Было изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность указанных лиц", — говорит руководитель Нацполиции Черновицкой области Руслан Дударец.

Мужчин, подозреваемых в разбое и умышленном убийстве в зал суда заводят в наручниках. Пока продолжается досудебное расследование, общаться с ними не позволяют. Поддержать одного из задержанных пришла его сестра. Женщина в отчаянии и не верит, что брат причастен к убийству.

"Он не виноват, он соучастник просто стоял", — говорит женщина.

Прокурор просит для подозреваемых содержания под стражей без права на залог. Мол, мужчины скрываться, причем один из них ранее уже судимый. Судья зачитывает решение:

"Содержание под стражей в государственном учреждении "Черновицкий следственный изолятор" к 10 ноябрю 2021 году".

Адвокаты говорят, что будут обжаловать решение в апелляционном суде. Будут требовать позволить внести залог за подозреваемых. Если вину мужчин докажут — им грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Напомним, 21-летний львовянин посреди улицы до смерти избил прохожего.

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