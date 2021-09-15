Тело нашли возле дороги: на Буковине забили палками мужчину, который поехал покупать авто

Подозреваемых в убийстве уже задержали.
Жуткое убийство на Буковине. 52-летнего мужчину нашли мертвым в лесополосе. Он приехал из Волынской области, чтобы купить авто. В убийстве правоохранители подозревают двух буковинцев, один из которых хотел продать ему машину. Мужчины пытались бежать, но их задержали.
Об этом 15 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Мужчину нашли в лесополосе неподалеку Черновцов. Убийцы оставили тело просто в нескольких метрах от дороги. Мужчину с многочисленными ушибами заметил местный житель и сразу вызвал полицию.
Погибший 52-летний мужчина — не местный. Жил на Волыни, там работал водителем сервиса перевозки. Три раза в неделю возил людей в Черновцы. Там познакомился с двумя буковинцами. Один из них предложил купить машину.
"Он договорился с пассажирами, в которых он планировал приобрести транспортное средство и хотел поехать ним в Волынскую область", — сообщил и.о. руководителя Черновицкой прокуратуры Вячеслав Черней.
Но домой мужчина в новой машине так и не доехал. Его забили деревянными палками до смерти те, у кого он должен был приобрести авто — предполагают следователи. У погибшего забрали 3000 долларов и 10000 гривен.
А дальше мужчины пытались убежать. Из Черновицкой области отправились в Тернополь, потом в Луцк, а оттуда — в Ровенскую область. В одном из тамошних гостиниц их и задержали правоохранители.
"Было изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность указанных лиц", — говорит руководитель Нацполиции Черновицкой области Руслан Дударец.
Мужчин, подозреваемых в разбое и умышленном убийстве в зал суда заводят в наручниках. Пока продолжается досудебное расследование, общаться с ними не позволяют. Поддержать одного из задержанных пришла его сестра. Женщина в отчаянии и не верит, что брат причастен к убийству.
"Он не виноват, он соучастник просто стоял", — говорит женщина.
Прокурор просит для подозреваемых содержания под стражей без права на залог. Мол, мужчины скрываться, причем один из них ранее уже судимый. Судья зачитывает решение:
"Содержание под стражей в государственном учреждении "Черновицкий следственный изолятор" к 10 ноябрю 2021 году".
Адвокаты говорят, что будут обжаловать решение в апелляционном суде. Будут требовать позволить внести залог за подозреваемых. Если вину мужчин докажут — им грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.
Напомним, 21-летний львовянин посреди улицы до смерти избил прохожего.