"Тело погибшей везли на тачке 12 километров": жуткая реальность украинского села, куда не приезжают медики и ГСЧС

Вышетарасовка

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Катастрофическая ситуация сложилась в Вышетарасовке в Днепропетровской области. Село расположено в Никопольском районе, и по нему оккупанты ежедневно обстреливают с оккупированной атомной электростанции в Энергодаре. После каждого вражеского удара люди остаются беспомощными, потому что пламя от ракетных ударов уничтожает целые улицы. А тушить его нечем — вода здесь на вес золота. Медики, полиция, пожарные сюда тоже не приезжают из-за небезопасной обстановки.

Об этом говорится в репортаже Анастасии Неверной.

Что происходит в селе

Еще на самом въезде в Вышетарасовку ясно видно, откуда именно пришла большая беда. Оккупированная Запорожская АЭС, расположенная примерно в десятке километров от поселка, видна как на ладони. Заняв территорию станции ещё в 2022 году, враг принялся безжалостно обстреливать расположенное напротив мирное село. Сначала обстреливали из тяжёлой артиллерии и «Градов», а затем — начали массово запускать дроны с камикадзе-нагрузкой. Жители с отчаянием констатируют: «Магазин разнесли — и всё».

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Этот удар уничтожил, пожалуй, последний магазин, где в селе ещё можно было купить продукты. Раньше неподалёку активно работал местный рынок, где люди продавали свежую овощную продукцию. Теперь в селе ничего подобного нет.

Галина, жительница Вышетарасовки: «Чтобы добраться до районного центра, нам приходится проходить 15 километров под дронами, которые летают и убивают людей. Пешком, на велосипедах, на мотоциклах — на всём, что ездит».

От взрыва Каховской ГЭС до уничтожения единственной станции водоочистки

Вышетарасовка, как и Никопольский район в целом, всегда славилась своими обильными урожаями овощей и фруктов. За сочной клубникой и абрикосами сюда раньше массово приезжали закупаться из других областей Украины. Однако когда российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, вода отсюда полностью исчезла, и выращивать любые овощи стало очень трудно. Местным жителям приходилось делить воду буквально по каплям.

Большим и очень ценным подарком для прифронтового села тогда стала современная станция очистки воды, которую Вышетарасовцы официально получили от международных партнеров из Дании. Благодаря ей местные жители наконец-то получили качественную питьевую воду. Но это благополучие продлилось лишь до очередного прицельного российского обстрела.

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Сейчас здание старой больницы, где раньше выдавали питьевую воду, полностью разрушено: крыша уничтожена взрывами, внутри сгорело много оборудования и имущества.

Марина Петровская, и.о. старосты Вышетарасовки: «В селе остались только колодцы, которые люди используют для гигиенических нужд, приготовления пищи и просто чтобы напиться воды… Машина, которая доставляла воду, на сегодняшний день также полностью разбита, и доставка воды полностью приостановлена».

Спасатели из-за атак РФ не могут добраться до села

Россияне быстро поняли, что при таком катастрофическом дефиците воды тушить масштабные пожары после обстрелов людям просто нечем. И ради развлечения оккупанты начали целенаправленно наносить удары по домам беззащитных людей с помощью своих дронов.

Жители пытаются справиться с огнем своими силами.

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Марина Петровская, и.о. старосты села Вышетарасовка: «У подразделений ГСЧС нет никакой возможности добраться до мест пожаров, которые с начала июня почти каждый день возникают в селе в результате ударов беспилотников… Мы прекрасно понимаем ситуацию с безопасностью, но может случиться непоправимое, когда пожилой человек, а их в селе осталась большая часть, может просто сгореть заживо».

Да и своевременно вызвать пожарных на место прилета — это теперь огромная проблема. Мобильная связь в селе полностью исчезла более двух лет назад, а стабильного электроснабжения нет с мая этого года. Из-за постоянных обстрелов и угроз сюда не приезжают ни скорая помощь, ни полиция.

Галина, жительница Вышетарасовки: «Мы никому не нужны. Глава общины вообще забыл, что есть такое село… Мы здесь остались небольшая горстка людей, которые держатся и сами делаем абсолютно всё — ремонтируем газопровод, ремонтируем электросеть, самостоятельно добываем воду, ремонтируем поврежденные крыши».

Погибших приходится вывозить на тачках на расстояние 12 километров

Но самое тяжелое для местных жителей — это доставлять в больницы раненых и травмированных односельчан. Один из местных жителей скончался в мучениях только потому, что его не смогли вовремя доставить к профессиональным медикам. А тело ещё одной погибшей женщины никто не забирал из-под обломков более трёх суток.

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Наталья, жительница Вышетарасовки: «Точно так же вывозили и покойных. В прошлый раз это был настоящий шок — ребята вывозили тело на обычной тачке 12 километров».

Несмотря на столь критическую и опасную ситуацию, официальную эвакуацию семей с детьми здесь объявили лишь в мае этого года. Впрочем, одинокие пожилые люди до последнего держатся за свои родные дома — им просто некуда уезжать. А транзитные центры для переселенцев гарантируют лишь временное размещение.

Поэтому брошенные на произвол судьбы люди умоляют местные и областные власти хотя бы систематически доставлять сюда продовольствие и обеспечивать военное сопровождение для медиков. В качестве наглядного примера крестьяне приводят опыт соседнего региона.

Марина Петровская, и.о. старосты села Вышетарасовка: «В Запорожской области находится поселок Беленькое, который также подвергается активным обстрелам с противоположного берега со стороны российских военных. Там местные власти и органы областного уровня пытаются обеспечить постоянное сопровождение служб, которые могут заезжать в село, а также регулярно подвозят продукты».

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Сейчас в Вышетарасовке без какой-либо помощи остаются шесть сотен жителей — люди каждый день выживают в пределах прямой видимости врага.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 8 ИЮЛЯ | ОЧЕРЕДНАЯ НОЧЬ под обстрелом: что Россия натворила в Киеве и области СЕГОДНЯ

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