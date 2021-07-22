Тело превратилось в мумию: пенсионерка в Днепропетровской области жила в квартире с умершей мамой

Тело превратилось в мумию: пенсионерка в Днепропетровской области жила в квартире с умершей мамой

Женщина не открывала дверь полицейским, они вынуждены были разбить окно в помещение.

В подъезде трехэтажного дома на окраине города Каменского (Днепропетровская область) соседи почувствовали страшный смрад. Когда на место вызвали полицейских, выяснилось, что 64-летняя жительница одной из квартир уже долгое время живет с покойного матерью, тело которой превратилось в мумию.

Об этом говорится 22 июля в сюжете ТСН.19:30.

Невыносимую вонь соседи заметили с тех пор, как началась жара. Терпели около двух недель и наконец вызвали полицию. "Запах непонятный. Утром, когда выводила гулять собаку, она нюхала воздух и сопротивлялась — не хотела идти ", — рассказывала соседка Надежда Наталенко.

Когда женщина не открыла правоохранителям дверь, им пришлось залезть на второй этаж по пожарной лестнице и разбить окно. В доме полицейские едва не лишились чувств от невыносимой вони, а когда начали осмотр, обнаружили труп 93-летней матери, которую соседи видели на улице в последний раз еще осенью. Тело умершей женщины превратилось в почерневшую мумию.

Пенсионерка не смогла объяснить, почему все это время жила с умершей матерью, которую, по ее словам, "отравили" какие-то недоброжелатели.

Тело старушки забрали на экспертизу. До ее завершения в полиции от комментариев воздерживаются, но, по предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.

Соседи потрясены тем, что дочь так долго скрывала ее смерть и рассказывают, что женщина и ранее отмечалась странным поведением. Теперь они переживают, чтобы она не учудила еще чего-то более опасного. "Понятно, что человек неадекватный, если живет с трупом. А если откроет газ и взорвется целый дом? Или набросится на кого-то с топором?"- выражает общие опасения одна из соседок.

Однако, в районной службе соцзащиты говорят, что женщина не состоит на учете как психически больная. "Имеет инвалидность второй группы общего заболевания, по поводу психических заболеваний на учете не состоит", — сообщила заместитель начальника Южного управления соцзащиты Каменской горсовета Ирина Стасенко.

Принудительно забрать женщину на осмотр к специалистам не имеют права.

Новости Украины: под Днепром дочь не заметила смерть матери, пока та не стала мумией

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