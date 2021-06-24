Тело старшей дочери искали два дня, а отца — четыре: подробности гибели семьи на Киевском море

Тело старшей дочери искали два дня, а отца — четыре: подробности гибели семьи на Киевском море

Скорбящая семья похоронит всех трех вместе — мужчину с двумя дочерьми.

В акватории Киевского водохранилища, вблизи села Лебедевка Вышгородского района, после четырех суток поисков нашли тело 36-летнего мужчины, которого на матрасе вместе со старшей дочерью унесло в Киевское море.

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Тело нашли местные жители 24 июня — на пятый день после исчезновения.

Трагедия произошла на Троицу

Трагедия произошла на Троицу, 20 июня, возле села Лебедевка. По словам очевидцев, надувные матрасы, на которых плавала семья, отнесло от берега, где они перевернулись.

"Ранее, 20 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули три человека: 36-летний отец и двое детей 10 и четырех лет", — рассказали в пресс служба ГСЧС.

Местная жительница Ирина рассказала Obozrevatel.ua, что в день трагедии Киевское море было спокойным, а потому она даже не представляет, как такое могло произойти.

"Ребенка даже в больницу не успели довезти..."

20 июня младшую девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но по дороге в больницу ребенок умер.

"Как матрасы могло перевернуть, я даже не представляю. Видела, как вытащили младшую девочку, лет четырех. Ей делали искусственное дыхание, приехала скорая, отвезла ее. Но, говорят, ребенка даже в больницу не успели довезти. А мама была в шоке", — говорит очевидец.

Тело старшей девочки нашли в 10 километрах от берега

Тело старшей девочки обнаружили вечером 22 июня на расстоянии более 10 километров от места исчезновения, вблизи села Козаровичи.

Поиски мужчины продолжались до сегодняшнего дня.

Семья жила вблизи места трагедии

Известно, что семья жила вблизи места трагедии.

В селе рассказывают, что у женщины, которая потеряла мужа и двух дочерей осталась только мать.

Похоронят всех трех вместе

"Отец — местный житель. А жена с тещей приехали сюда много лет назад. Это такое горе для матери Лины, Татьяны. Несколько лет назад она сама потеряла мужа. Все это время ездила на заработки в Европу, работала горничной. А теперь погиб зять и двое внучек ", — рассказал знакомый семьи.

Скорбящая семья похоронит всех трех вместе — мужчину с двумя дочерьми.

Как спасти человека, который уходит под воду

Спасатели в очередной раз призывают отдыхающих быть осторожными. Потому что с начала года 444 человека уже утонули. 46 из них — дети.

Однако, добавляют, если плаваете хорошо, а рядом — никого, то попробовать помочь беде можно самостоятельно. Главное — оплыть потерпевшего сзади, чтобы не потянул на дно.

"Касаетесь его за плечо, другую руку вы сгибаете в кисти, тем самым пережимая на себя, и начинаете транспортировать его спиной к берегу", — отмечают спасатели и напоминают о необходимости поддерживать подбородок, чтобы не нахвататься воды.

Уже на берегу нужно убедиться, что человек дышит и обязательно вызвать скорую.

Напомним, на Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега.

Новости Украины: как спасти человека, который уходит под воду

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