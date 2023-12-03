"Тело в судорогах от холода, смотреть можно было только в стену": украинский разведчик о плену в Таганроге

Украинский разведчик Александр Немков, участвовавший в авиапрорыве на "Азовсталь", а затем попавший в российский плен, вспомнил ад, который происходил в Таганроге, где его держали вместе с собратьями.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный рассказал, что там с бойцами обращались едва ли жестче всего. Украинцев пытали и избивали дважды в день.

Пленных охраняли работники Федеральной службы исполнения наказаний России, которые работают в тюрьмах.

“Они сделали что-то вроде особого режима для особо опасных заключенных и таким образом держали в камерах наших. Это был не совсем новый корпус. Плесень на потолке, на стенах где-нибудь. Вода была уже лучше, потому что в Оленовке с водой провал был. Железная шконка, на ней матрас сбит ватный. Ну и дали еще покрывало из какого-то ворса. Это все было. Первые дни там было холодно, потому что, как я понимаю, эти помещения не использовались. Очень холодно было, некоторые просыпались от судорог в теле от холода. Когда теплее становилось во дворе, оно уже прогрелось, стало немного легче”, — рассказал Александр Немков.

В его камере было три человека. Некоторых украинцев держали по двое и по пятеро. Это зависило от размера каждой камеры.

“Нам не разрешали общаться друг с другом. Разрешали только смотреть всегда в стену. Даже работники ФСИН, у них такая заморочка была, смотреть за ребятами, чтобы они не дай бог не смотрели в окно, на дверь. До маразма, если честно, доходит. Я считаю, что это человек вообще с больной психикой. Фантазирующий себе, придумывающий, чтобы доставать людей и постоянно держать в напряжении”, — говорит Александр Немков.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Прорвавшийся на АЗОВСТАЛЬ разведчик: Путин готовится к тяжелой войне! Воевать придется всем!

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