«Темная лошадка» и рекордные 40 миллиардов прибыли: что известно о кандидате на пост премьера Сергее Корецком

Сергей Корецкий

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Сегодня Украина может получить нового премьер-министра. На эту ответственную должность президент Владимир Зеленский официально выдвинул главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. До этой недели его имя крайне редко упоминалось в политическом контексте, а сам он никогда не занимал государственных политических должностей.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Романюка.

Корецкий никогда не занимал политических должностей

Для многих выбор именно Корецкого стал полной неожиданностью. На большой политической арене, как откровенно признают эксперты, Сергей Корецкий пока остается «темной лошадкой».

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Максим Джигун, политолог: «Он никогда раньше не занимал никаких политических должностей — ни народного депутата, ни должностей в областных или районных администрациях».

И это, как отмечают аналитики, может стать для него первым серьёзным испытанием на новой должности. Ведь, как правило, быстрая интеграция в украинскую политическую жизнь и глубокое понимание закулисных процессов требуют немало времени. Работа большой государственной машины все же существенно отличается от работы частного бизнеса с четкими финансовыми показателями — она значительно медленнее, сложнее и более зарегулирована, объясняют ведущие политологи. Впрочем, времени на длительную «раскачку» у нового премьера будет мало. Президент уже четко обозначил ключевые государственные приоритеты.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Подготовка к зиме — мы давно и упорно готовимся, но нам нужно делать это ещё лучше».

Опыт работы Корецкого в «Укрнафте» и «Нафтогазе»

До начала нового отопительного сезона остаются считанные месяцы. Но именно в этом критически важном вопросе, как отмечают аналитики, у Корецкого есть значительный успешный опыт. До войны он долгое время возглавлял один из крупных частных холдингов, занимавшийся поставками топлива.

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Впоследствии, уже занимая государственную должность, менеджер успешно применил свой опыт, полученный в «Укрнафте», которая за два года его непосредственного руководства достигла рекордного показателя — более 40 миллиардов гривен чистой прибыли. После этого успеха Корецкий возглавил уже главного энергетического монополиста страны — «Нафтогаз», и эту должность он завоевал на прозрачном открытом конкурсе. И именно природный газ, напоминают эксперты, прошлой зимой оставался единственным энергоресурсом, с которым возникало меньше всего проблем.

Максим Джигун, политолог: «Вопрос подготовки к зиме — самый важный для нового премьера. Считаю его настоящим профессионалом, ведь он имеет опыт работы во всех сферах энергетики и понимает, как обеспечить её стабильность. Помним, как прошлой зимой россияне яростно атаковали газовые объекты в Украине, но, несмотря на это, газоснабжение в стране оставалось одним из самых стабильных».

Война, ОПК и командная работа

Другими важнейшими приоритетами в работе нового главы правительства должны стать:

Обеспечение максимально эффективной работы Министерства обороны и Вооруженных сил.

Продолжение системных реформ, решение актуальных проблем мобилизации и оптимизация работы ТЦК.

Сохранение внутренней экономической стабильности.

Четкая работа по обеспечению войск и защита украинского неба от ежедневных российских обстрелов.

Интенсивное развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Президент прямо объясняет: государству нужно будет производить гораздо больше оружия и гораздо быстрее, чтобы эффективно противостоять агрессии России. И здесь многое будет зависеть от команды, которую получит премьер. Даже президент откровенно признает — правительству понадобится единство всех ветвей власти.

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Владимир Зеленский, президент Украины: «Во время войны это исключительно командная работа. Исходя из диалога с фракцией, также важны видение будущего премьер-министра и его презентация. То есть институционально мы должны это вместе четко видеть».

Эффективный менеджмент против микроуправления

Вместе с тем эксперты положительно отмечают умение Сергея Корецкого работать по четким показателям эффективности (KPI), его способность ставить измеримые цели и ориентироваться на конечный результат. Этот опыт он приобрел в частном секторе и крупном ритейле. Его называют сильным исполнителем и руководителем, который умеет профессионально подбирать команду и правильно делегировать полномочия.

В конечном итоге, от подбора профессиональной правительственной команды будут зависеть и еще несколько ключевых направлений жизни страны — социальные аспекты, восстановление разрушенной экономики и евроинтеграция. Ведь в «дорожной карте» Украины пока остается немало реформ, которые партнеры требуют выполнить в максимально сжатые сроки. Верховная Рада уже готова к голосованию.

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