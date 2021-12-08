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Температура опустилась до минус 43 градусов: сильные морозы окутали северную Швецию

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Температура опустилась до минус 43 градусов: сильные морозы окутали северную Швецию

Associated Press

По словам метеорологов, такая температура еще далека от рекордных.

Сильные морозы окутали северную Швецию.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 8 декабря.

Отмечается, что температура в отдаленном поселке Наймакка опустилась до минус 43 градусов. В то же время метеорологи говорят, что такая температура еще далека от рекордных. 43 года назад метеостанция показала минус 49 градусов.

Наймакка считается одним из самых холодных мест в Швеции. А добраться туда сложно, потому что этот поселок расположен на границе с Финляндией на крайнем севере Швеции и попасть туда можно только через Финляндию.

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