Температура, рвота и диарея: на Прикарпатье из-за вспышки инфекции закрыли детский лагерь

Одиннадцать юных отдыхающих и один взрослый были госпитализированы.

Детский лагерь, что в Татарове на Прикарпатье, закрыли на дезинфекцию. Сто двадцать детей родители вынуждены были забрать домой из-за вспышки ротовирусной инфекции.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 22 июля.

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На прошлой неделе одиннадцать отдыхающих в возрасте от тринадцати до пьянадцяты лет и один взрослый — работник лагеря — были госпитализированы с высокой температурой, рвотой и диареей. Подхватили болезнь юные отдыхающие почти сразу — на третий-четвертый день пребывания в лагере. Поэтому там предполагают, что кто-то из детей мог приехать уже больным.

"Отобрали смывы, отобрали все пробы, и у детей нашли ротовирус. Это такое заболевание, которое распространяется больше всего среди детей, то есть если один ребенок имеет ротовирус, то с большой вероятностью будут иметь и другие", — рассказала главная инфекционистка города Надежда Алексашенко.

В комментарии ТСН руководители лагеря заверили, что оплатили лечение детей и вернули деньги за те дни, которые отдыхающие не добыли в лагере.

"Мы решили закрыть, чтобы не страдали дети — здоровье превыше всего. Все возвращается — то есть сколько не добыли дети, столько и возвращаем. То есть все нормально — деньги возвращаются", — говорит менеджер детского лагеря Александр Неизвестный.

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