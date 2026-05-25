Эксклюзив ТСН
242
2 мин

Температура упадет до +3°C и налетят грозы: синоптики шокировали резким изменением погоды в Украине

В Украине в ближайшие дни ожидается резкое похолодание.

Вера Хмельницкая
В Украине ожидается похолодание в течение года

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшие дни ожидается снижение температуры на 10-15 градусов по всей территории страны. Вместе с похолоданием придут усиление ветра, обильные дожди и даже грозы. В некоторых регионах столбики термометров ночью упадут до критических отметок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Почему в Украине резко изменится погода

Причиной таких внезапных и радикальных синоптических изменений станет поступление на территорию Украины нового мощного атмосферного фронта с северных широт. Именно он принесет с собой нестабильную, холодную и влажную воздушную массу, которая задержится в наших широтах как минимум до начала лета.

Грозы, ветер и ночные заморозки: где будет холоднее всего?

Похолодание почувствуют абсолютно все регионы Украины, однако удар погоды будет неравномерным:

  • Западные области: окажутся в эпицентре арктического воздуха. Здесь температурные показатели будут самыми низкими — ночью воздух простынет до +3°C…+5°C, а на почве (и местами в воздухе) ожидаются заморозки. Синоптики советуют дачникам и аграриям заранее позаботиться о рассаде.

  • Центральные и северные регионы: ожидается падение дневной температуры на 10-15 градусов по сравнению с предыдущими днями. Комфортное тепло сменят затяжные дожди и порывистый холодный ветер.

  • Юг и восток: фронт принесет сильные ливни, которые местами будут сопровождаться грозами и шквалами.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 25 МАЯ| Сотни дронов по Украине, ТРАГЕДИЯ в Дружковке и провал НАТО для УКРАИНЫ

