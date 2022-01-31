Температурные перепады, метели и гололедица: какой будет погода в первую неделю февраля

Температурные перепады, метели и гололедица: какой будет погода в первую неделю февраля

В Украине будут сильные ветра.

Украинцам начало февраля обещает температурные перепады, вьюги и гололедицу.

Об этом 30 января говорилось в сюжете ТСН.Тижня.

Начнётся неделя с сильных ветров до 80 километров в час в большинстве областей, а в западных регионах и Карпатах ожидаются еще более мощные порывы.

Снежный фронт обойдет только приморье. Днем там потеплеет до +5, а в Крыму до +7. В остальных областях сильных морозов тоже ждать не стоит — по крайней мере, в первой половине недели, а вот ночью отметки будут опускаться существенно ниже нуля.

Метеозависимость: начало февраля обещает температурные перепады, вьюги и гололедицу

Читайте также: