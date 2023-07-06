Тендер на миллион: Киевский облсовет планирует разработать себе новый сайт во время войны (фото)

У облсовета уже есть сайт, который работает и постоянно обновляется.

Киевский областной совет планирует потратить более миллиона гривен на разработку нового вебсайта во время полномасштабной войны. Соответствующий тендер появился на площадке публичных закупок ProZorro. Ожидаемая стоимость – 1 068 300 гривен (28,9 тысяч долларов).

Сайт ТСН.ua поинтересовался у руководства облсовета, зачем им понадобился новый сайт.

Стоит отметить, что у Киевского областного совета уже есть сайт, который работает и постоянно обновляется.

Тендер на разработку сайта Киевскому областному совету / Фото: ProZorro

Сколько на самом деле стоит разработать сайт

Украинцы в Сети возмутились суммой и целесообразностью использования такого количества средств из бюджета. Некоторые обратили внимание, что сумма, которую планируют потратить на сайт, может быть завышена в несколько раз.

“Цена завышена как минимум в несколько раз. А учитывая унылость подобных сайтов, то гораздо больше. О целесообразности во время полномасштабной войны полностью менять сайт даже не буду писать. Как и не буду писать, сколько это дронов и автомобилей для ВСУ”, – написал киевский активист и правозащитник Олег Симороз.

Сайт Киевского областного совета/Скриншот

Впрочем, многие работники сферы IT не согласны и пишут, что качественный сайт за такие деньги не сделаешь.

"Вы бы хоть поинтересовались сколько стоит сайт для начала… 30К баксов – это в месяц работы нормальной IТ команды", – написал Разработчик С++.

Качественный сайт за такие деньги не сделаешь. Тогда вопрос, что именно за миллион они сделают и кто это будет делать”, – добавила DevOps Engineer.

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“При всем уважении 1 млн грн сейчас это 27 000 USD. Вы говорите цена в 5 раз завышена. То есть, новый сайт областного совета со всеми функциями должен по-вашему стоить 5500 долларов? Извините, такие ресурсы для органов власти столько не стоят, это стоит дороже с учетом безопасности", – написал создатель сайта GameWay.

Однако он добавил, что существует много нюансов, и цена действительно может быть завышена:

“Если 27 000 долларов только за обновление дизайна – то да, дорого и распил. Но если это в комплексе качественно новый ресурс со всей инфраструктурой к нему, базами данных и реестром решений облсовета и соответствием требованиям Госспецсвязи, то цена более менее. Другой вопрос о целесообразности сейчас во время войны”.

Конечный срок подачи тендерных предложений истек вчера, 5 июля. Среди претендентов числится один – ФЛП Стасюк Александр Андреевич с предложением 980 000 грн с НДС. Ожидается решение.

Что говорят в облсовете

ТСН.ua обратился в Киевский областной совет за комментарием по поводу скандального тендера. По телефону ответить на наши вопросы не смогли. Как только придет ответ на официальный запрос, мы опубликуем его на сайте.

Скандальные тендеры на миллионы гривен

За последнее время в Украине стало известно о ряде государственных закупок, целесообразность и суммы в которых шокируют. Речь идет о барабанах для школьных укрытий, о "золотых" овощерезках и не только.

Международный аэропорт "Борисполь" решил приобрести услуги по уборке фасадов, помещений и унитазов на сумму более 51 миллиона гривен.

На мосту Метро в Киеве провели таинственное испытание эстакады. На работы из бюджета города потратили более полумиллиона гривен. А в Конча-Заспе хотят реконструировать столовую за 88 миллионов гривен.

В Сети также бурно обсуждали скандальный тендер на закупку песка для городских пляжей за 6,5 миллиона гривен.

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