"Тени забытых брендов": почему настоящую "Докторскую" никто не видел несколько десятков лет и как отыскать деликатес

"Тени забытых брендов": почему настоящую "Докторскую" никто не видел несколько десятков лет и как отыскать деликатес

Сегодня на прилавках можно найти нечто среднее между фальсификатом и намеком на мясное изделие.

Без "Докторской" колбасы не обходится почти ни один праздничный "Оливье". И именно ее рецептуру, говорят – еще в середине 30-х годов сплагиатили большевики у американских мясников.

О том, как произошло, что настоящую "Докторскую" колбасу никто не видел несколько десятков лет и как найти колбасу из мяса, а не из заменителей, говорится в сюжете ТСН.Тиждень в рамках спецпроекта "Тени забытых брендов".

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

По легенде, задумана была "Докторская" колбаса как спасительный и легкоусвояемый продукт для голодных времен советской эпохи.

"Народ был бедным и нечего было есть, надо было накормить. Там были сливки, там были яйца, и 95% мясного сырья. То что доктор прописал. Это одна из версий, почему "Докторская" так называется - якобы полезная ", – отмечает декан факультета пищевых технологий НУБИП Лариса Баль-Прилипко.

Запуск "Докторской" в производство был циничным — сразу после Голодомора начала 30-х и в разгар репрессий. Якобы по личному указанию Сталина должны были скопировать готовый американский рецепт.

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В начале варенка получалась неудачной. Но постепенно технологию отработали, утвердили ГОСТ, и "Докторская" стала образцом вкуса по-советски. Первый раз качество ухудшилось в 70-х – неурожаи и дефицит мяса заставили внести правки в ГОСТ – разрешили добавки. Второе ухудшение было уже в 90-х – тогда речь шла о выживании и шутки о нехватке туалетной бумаги, потому что она пошла на колбасу – были недалеки от правды.

Тогда люди твердили, что чувствуют вкус настоящей "Докторской". Новые же украинские ГСТУ начали разрабатывать только на пятом году независимости. Но "Докторская" колбаса, кажется, в 90-х так и застряла.

КАЧЕСТВЕННАЯ "ДОКТОРСКАЯ" ДЕШЕВОЙ НЕ БЫВАЕТ

Сегодня на прилавках можно найти нечто среднее между фальсификатом и намеком на мясное изделие. Следует отметить, что на рынке есть и хорошее предложение, но качественная "Докторская" дешевой не бывает и должн стоить не менее 250 гривен.

Для возрождения классической технологии, говорят специалисты, нужно только соблюдать давнюю рецептуру:

свинина обезжилированная 70%

говядина обезжилированная 25%

яйца куриные

молоко сухое обезжиренное

соль

сахар

орех мускатный

фиксатор цвета нитрит натрия

Фарш набивают в синюгу – натуральную кишку, что для большинства производителей давно уже лишняя морока. Однако классика требует именно такой фасовки и варки.

Но злоупотребление производителей "Докторской" колбасы, удешевляющих производство, приводят к тому, что на прилавках украинских магазинов стоит она на порядок дешевле.

ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ "ДОКТОРСКАЯ" УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Между тем, чтобы не плеваться от колбасоподделок, молодые украинцы все больше переходят на так называемую еду будущего. Она полностью растительная, но имеет вкус мяса.

Несколько лет отечественные ученые и производители искали вкус мяса в композиции горохового и соевого текстурата, кокосового масла, вываренной карамели и концентрата свекольного сока. От традиционного розового цвета отказались сознательно.

"Можно сделать эту колбасу абсолютно идентичной по цвету мясной. Но существует такое мнение, что не все люди, которые придерживаются растительной диеты, хотят, чтобы альтернативные продукты отвечали на 100% тем мясным, от которых они отказались", — отмечает доктор философии в области пищевых биотехнологий, доцент НУБИП Украины Богдана Леонова.

В свою очередь диетологи все же советуют заменить компонент "Докторской" колбасы в новогоднем салате "Оливье" на кусок отварной курицы, индейки или другого мяса — это вкуснее и намного полезнее.

"Тени забытых брендов": где найти настоящую "докторскую" колбасу

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