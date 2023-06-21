Теперь будет праздновать день рождения с сыном в один день: щемящая история возвращения пограничника из плена

8-летний Миша больше года ждал отца из далекой командировки. Командировка, из которой сын не получил ни одного звонка, пока он наконец прозвучал в день рождения мальчика, именно тогда, когда 35-летний Александр Бевзюк-Волошин вернулся домой из российского плена, говорится в ТСН.

Встреча, до которой Саша мечтал просто дожить в тюрьме за сотни километров, стала возможной, когда во время последнего обмена в Украину вернулись еще 95 пленных.

Среди них окутан флагом Государственной пограничной службы Александр Бевзюк-Волошин. До 22 февраля он работал социологом, но только на Украину полетели первые российские ракеты — он вывез родных в безопасное место, а сам пошел в военкомат и мобилизовался. Нес службу на Донбассе и возвращаясь из одной из задач неправильным путем, они наткнулись на засаду россиян. "Приняли решение сдаться в плен, их было больше и техники было больше, а мы были просто с автоматами", — вспоминает Саша.

Что случилась беда – мама поняла, когда утром, как это было обычно, сын не позвонил. “23 апреля это было как раз перед Пасхой, ночью, где-то в 11 вечера мне позвонил незнакомый номер и представился, что он из Днепра парень и он общается с офицером из России. Тот пересказал ему, что такой и такой в плену. Так мы узнали, что он в плену”, — вспоминает мама пленника Нина.

Тогда сыну Саше было 6, ему говорили, что папа уехал в дальнюю командировку. Лишь после года и двух месяцев они с папой смогли обняться. “У нас теперь с тобой один день рождения на двоих. У тебя 11 июня и у меня 11 июня. Две единички, потому что ты один и я один”, – во время встречи говорит Саша сыну.

8-летний Миша больше года ждал отца из дальней командировки

Это день, в который Саша наконец-то вернулся домой. “Это ощущение, будто тебя мама берет в руки и обнимает. Посмотрел на ребят, которые стояли и начали плакать. Сразу захотелось позвонить. Мне дали мобильный телефон, я позвонил маме. Я сказал: “Мам, я жив. Я уже дома”, – рассказывает Саша.

“Именно у Михаила был день рождения. Мы ехали со дня рождения в такси и здесь неизвестный телефон и говорит: "Мам, это твой сын Саша". Я просто так закричала от радости в такси. Он очень переживал, что у нас здесь все плохо — первое, что спросил, все ли живы”, — вспоминает Нина.

Там, в русском плену, где горбушку хлеба дарили на день рождения. "Там хлеб оценивается уже по-другому, чем на свободе", — говорит бывший пленник.

А государственные праздники отмечали тайком. “На День Соборности Украины мы решили взяться за руки, такую живую цепь. Там в ряд все стоят и шепотом пропеть гимн Украины”, — вспоминает Саша.

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