"Теперь будут спускаться на парашютах и раздавать повестки через дымоходы": подробности избиения топорами военных на Буковине

Односельчане нападающих гиоворят, что те - работяг, но поступили не по-человечески

Стали известны подробности громкого случая в Черновицкой области, где мужчины на коне и автомобиле атаковали с топорами работников ТЦК и разбили их автомобиль на глазах у полицейского.

Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях, где на него отреагировали десятки тысяч украинцев, комментируя его по-разному.

Как можно увидеть на видеозаписи, люди в военной форме стоят на дороге и общаются с мужчиной, который в свою очередь, сидит на коне и держит в руке топор. В этот момент к ним быстро подъехал автомобиль, военные пытаются отбежать, но автомобиль едет на них. Автомобиль задел одного из них, водитель развернулся, вышел из машины, ударил обухом топора военного в область плеча. В этот момент всадник также наклоняется с топором над другим военным, после чего эти двое подходят к автомобилю военных и наносят по нему удары. После этого эти оба нападающих покидают место.

После того как видео появилось в соцсетях, на событие отреагировала полиция области. Правоохранители сегодня утром заявили, что задержали этих двоих мужчин.

"Двое жителей Вижницкого района приехали к контрольно-пропускному пункту, спровоцировали конфликт, нанесли телесные повреждения работнику территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также повредили транспортное средство. По этому факту следователи полиции начали уголовное производство", — сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Правоохранители также рассказали следующее: "Событие случилось 7 марта в селе Плоска Вижницкого района возле КПП "Горлеча". Водитель автомобиля "ВАЗ-2121" совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК и СП. В дальнейшем, выполнив маневр разворота, мужчина остановился и ударил обухом его в предплечье".

По данным полиции, дальше события разворачивались так: "Другой злоумышленник также нанес удар обухом топора в плечо военнослужащему. Работник ТЦК и СП получил телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, мужчины повредили лобовое стекло и боковые окна в транспортном средстве работников территориального центра комплектования и скрылись".

Полиция начала розыск всадника и водителя, после чего установила их. Ими оказались 28-летний и 43-летний местные жители. Они были задержаны, полицейские открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

В комментарии для ТСН.ua спикер полиции Буковины Каролина Марышева не исключила, что событие может быть переквалифицировано из статьи "Хулиганство" на другое.

По ее словам, всадник и водитель приехали на место сами.

"На данный момент известно, что они сами приехали, их никто не останавливал. Это не было и проверкой документов у них. В ходе досудебного расследования будут окончательно установлены все обстоятельства и мотивы", — сообщила Каролина Марышева.

Военные вернулись из боевых частей

В свою очередь, спикер Черновицкого областного ТЦК Татьяна Гайдащук в комментарии для ТСН.ua сообщила, что инцидент произошел во время того, как военнослужащие ТЦК и СП проводили проверку военно-учетных документов.

"Данным случаем занимаются правоохранительные органы. Военные, которые осуществляли меры оповещения, являются ограниченно пригодными к службе и переведены в ТЦК из боевых частей ", — рассказала Татьяна Гайдащук.

Что говорят в селе, где живут эти мужчины

Больше подробностей нам рассказал Валерий Полянчук – глава Селятинской территориальной общины, на территории которой произошел этот инцидент.

" Это простые обычные люди из села, работяги. Но я не знаю, был ли он трезв, или пьян ", — говорит Валерий Полянчук, рассказывая о мужчинах, которые с топорами атаковали работников ТЦК.

И добавляет: "Но его (нарушителя – Ред.) действия неадекватны, не по закону, не по Божьему, это антиураински, мы все это понимаем. Все осуждаем. Насколько известно, они являются братьями. У мужчины, вышедшего из автомобиля, сын пропал без вести и таким считается давненько. Ребенок пропал. Отец этих мужчин (на видео нарушавших порядок – Ред.) с 2014 года воюет добровольцем. Может быть, этих людей тоже надо понять. Думаю, следствие разберется правильно. Работники ТЦК вели себя адекватно. Они, кажется, пришли с войны…"

В свою очередь, комментаторы, отреагировавшие на видео в соцсети, разделились на три лагеря. Первые откровенно поддерживали атаку мужчин на представителей ТЦК, вторые предлагали всаднику и водителю ехать избивать путинскую армию, третьи назвали нападающих преступниками.

Скриншот из соцсетей. Комментатор шутит, что всадника могут забрать в кавалерию.

Скриншот из соцсети. Некоторые из комментаторов удивляются действиям правоохранителей

Скриншот из соцсети. Комментаторы предполагают, что вскоре в этом селе "повестки будут раздавать через дымоходы"

Скриншот из соцсетей. Комментаторы называют действия нападающих криминалом

В то же время некоторые из комментаторов предположили, что всадника нужно отправить "в кавалерию", другие пошутили, что теперь работники ТЦК будут раздавать в этом селе повестки "через дымоходы". Еще одна из комментаторов назвала одного из нападающих "всадником без головы", имея в виду, что он не задумывался над последствиями.

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