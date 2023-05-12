"Теперь враг каждую атаку принимает за контрнаступление": эксперт о решающей военной хитрости ВСУ

Заявления российских пропагандистов о том, что якобы вчера ВСУ начали контрнаступление, свидетельствуют об уровне господствующей среди оккупантов паники.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Они находятся в панике, именно поэтому так себя ведут, - считает Коваленко. - Враг не знает, когда ожидать от нас контрнаступательных действий, на каких направлениях и как же это будет происходить. Поэтому любую активизацию действий, даже контратакующего формата, воспринимают как масштабные наступательные действия, которых ждут".

По словам эксперта, каждую такую украинскую операцию россияне теперь могут воспринимать как начало чего-то масштабного и аврального.

"Доставляет удовольствие наблюдать, как они на это реагируют. С октября 2021 года они внедряли такое психологическое давление на Украину, стягивая свои войска к нашим границам со всех сторон, при этом утверждая, что ничего удивительного не происходит, что это – учения. Они готовились к полномасштабному вторжению и хранили молчание. Сейчас мы также оказываем психологическое давление на них. Они не понимают того, откуда начнется контрнаступление, поэтому у них истерика", - комментирует ситуацию Коваленко.

К этому эксперт добавляет: "У нас много направлений, на которых мы можем осуществлять контратаки. Но где начнется наше контрнаступление, а не контратака – это совсем другой вопрос. Поэтому есть цепная реакция истерии врага. Например, действия наших ДРГ на левом берегу Херсонщины или разведку боем где-то в Запорожской области или в направлении Сватово-Кременной – все это они будут воспринимать как повышенную угрозу. Самое интересное, что в какой-то момент именно там, где все должно начаться, они могут не обратить на это внимания. Они привыкнут к постоянной активизации контратакующих действий, а само контрнаступление они вовремя могут не увидеть".

Напомним, ряд так называемых "военкоров" врага и руководитель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявили о "плохих новостях с фронта" и сообщили о разгроме важных позиций оккупантов.

В свою очередь в Министерстве обороны Украины сообщили об имеющихся успехах на Бахмутском направлении, а советник министра Алексей Копытько после истерии россиян разместил пост в Сети.

"Истерика российских пропагандистов – это приятно и правильно", – отметил Копытько.

Также он призвал доверять только официальным источникам информации, ведь "война – это путь обмана".

Читайте также: