"Теперь все — без руки, жене привет": эксклюзивный репортаж ТСН из хирургии на фронте, где спасают воинов ВСУ

На Кураховском направлении через пункт предоставления медицинской помощи в сутки может проходить до сотни раненых. Крайне тяжелые переломы, турникетный синдром, ампутированные конечности, сложные ранения живота – с этим военным медикам приходится сталкиваться каждый день. Медики понимают, что сами могут оказаться в пехоте из-за дефицита бойцов и сложностей с мобилизацией.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Сюжет ТСН смотрите по ссылке: НЕ ДАЙ БОГ УВИДИТ ТЕЩА! КАК ХИРУРГИ НА ПЕРЕДОВОЙ СПАСАЮТ до 100 БОЙЦОВ в день после ранений!

Что происходит в хирургии на передовой

"Мы приезжаем к медикам, когда у них уже семь пациентов. Виктору только что прооперировали ногу - подорвался на противопехотной мине. Рядом оправляется после операции Сергей - сложный перелом руки, не менее сложный ноги. Он успел повоевать один месяц. Повреждения получил весь его минометный расчет. Сергей переживает еще и как сказать своим женщинам, что вот такая неприятность. Рядом - зал ожидания для пациентов, которые могут передвигаться самостоятельно. Трое веселых ребят планируют больничный - как кратковременный отдых", - говорит корреспондентка ТСН.

Как медики на передовой спасают раненых бойцов

Впоследствии врачам привозят новых раненых – среди них тяжелый. Военный в сознании медики пытаются оперативно оказать ему помощь. Врачи говорят, что у воина обломки в животе, что очень опасно. К тому же тяжело ранена нога – в бедре и голени осколочные переломы. Затем за ним приезжает реанимационная бригада.

Военные медики на передовой помогают и гражданским

Ежесуточно через передовую хирургическую группу проходит от полусотни до девяноста пациентов. Более легким пациентам приходится немного подождать – за это время они могут переодеться, переобуться, согреться. Среди самых тяжелых – гражданская женщина. Она попала под обстрел, когда возилась на огороде. К военным врачам она приехала уже без ноги.

Хирургия на передовой

Гражданские люди только на военных и могут рассчитывать – это приближающаяся больница для тех, кто остается на передовой.

"У нее высокая ампутация и она потеряла и сейчас будет санитарная ампутация и она еще будет кровь терять", — говорят медики.

Корреспондентка ТСН отмечает, что на передовой медики постоянно имеют много работы.

"Сегодня 57 обращений, это с 12 ночи, но это немного. Было бы лучше дожить до того момента, когда будет ноль", — говорит военный медик.

Спасение раненых бойцов

Как спасают раненых бойцов

Ночью после 1:00 начинают прибывать раненые бойцы. До 3:00 доставляют еще 13 раненых. Анестезиолог Илья говорит, что уже привык мало спать. Из-за большого наплыва пациентов здесь даже наркоз неглубокий - обезболили, прооперировали, разбудили и эвакуировали

"Очень много переломов огнестрельных, поэтому такие операции стараемся делать без общего наркоза, потому что это надо быстро, это большой поток. Если давать ему общий наркоз, это еще плюс час времени, пока он проснется, плюс эвакуация, это швео, это ресурсно очень, поэтому надо как-то так, конвейером. Поэтому уже через пять минут он будет в сознании, уже может есть, пить, звонить кому-то там", - объясняет медик.

Спасение раненых воинов

История военного из-под Херсона, потерявшего руку

К 8:00 прибывает уже 37 пациентов. Одного из раненых зовут Сергей и поначалу он стесняется сниматься, потому что ему посекло лицо. У Сергея турникетный синдром – раненая рука была перетянута задолго. Теперь врачам нужно понять – есть ли шанс спасти руку. Однако руку придется ампутировать к плечу.

Сергей Шухмин говорит, что он родом из под Херсона, что сыновей у него трое, он любит жену и переживает за маму

"Был в бою, пришлось отрезать, теперь все без руки — жене и детям привет", — говорит морпех.

О руке, которой теперь нет, Сергей говорит между прочим. Даже через 5 минут после ампутации самые главные оставшиеся дома.

Военный ВСУ

"Мы с ними рыбачили, я их научил на машине ездить, на мотоцикле, на мопедах, я все руками умею делать, у меня три сына дома", — говорит военный.

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