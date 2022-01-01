Теплая погода в Европе, фейерверки в Бразилии и неизменный хрустальный шар в Нью-Йорке: как мир встретил Новый год

Теплая погода в Европе, фейерверки в Бразилии и неизменный хрустальный шар в Нью-Йорке: как мир встретил Новый год

Во Франции отменили массовые празднества из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом.

Новый год стал самым теплым в истории Европы: 24 градуса тепла в Мадриде, до 15-ти – в Альпах. Горнолыжников предупредили о возможном сходе лавин.

Об этом 1 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Итальянцы встретили Новый год отчаянными прыжками в реку Тибр с 30-метрового моста.

Не повезло французам. Из-за роста количества больных новым штаммом COVID — 232 тысячи за сутки — в Париже отменили традиционные фейерверки под Триумфальной аркой, запретили танцы в ночных клубах, на Елисейские поля запускали только вакцинированных.

А вот Бразилия – празднование отменять не стала. Посмотреть на роскошные фейерверки в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана собралось более миллиона зрителей, местных и туристов.

Новый год 2022 – самый теплый в истории Европы | Новости мира

В Нью-Йорке в США традиционно Новый год встречали на Таймс-Сквере. Туда можно было зайти, но невозможно было выйти, пока не пробьют куранты.

Чтобы попасть на Таймз-сквер, нужно подтверждение о полной вакцинации или свежем ПЛР-тесте. И готовность к длительному веселью. Потому что зайти на площадь можно только один раз, если вышел – назад ворот нет.

В этом году из-за COVID количество зрителей ограничено – всего 15 тысяч. Людей разделили на сектора.

Associated Press

Главный принцип такого праздника: хочешь веселиться – развлекай себя сам. Хочешь – танцуй и пой под концерт. Хочешь – спи или смотри кино. Телевизионщики время от времени просят публику подыгрывать им ради яркой картинки, которую смотрят миллионы телезрителей. Людям раздают праздничные шляпы и шары.

Есть и VIP-сектор. Рядом с ресторанами, где продолжаются вечеринки. Кроме выпивки и закусок, он дает возможность в открытых вечерних платьях выбежать сфотографироваться и потанцевать на площади.

Associated Press

Хрустальный шар по традиции начинает опускаться за минуту до Нового года. Площадь отсчитывает секунды. Все-таки оно того стоило. Ведь момент единения с Таймз-Сквер, когда с неба идет снег с конфетти, незабываем.

Associated Press

Читайте также: