Теплая погода в Европе, фейерверки в Бразилии и неизменный хрустальный шар в Нью-Йорке: как мир встретил Новый год

Во Франции отменили массовые празднества из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом.
Новый год стал самым теплым в истории Европы: 24 градуса тепла в Мадриде, до 15-ти – в Альпах. Горнолыжников предупредили о возможном сходе лавин.
Об этом 1 января говорится в сюжете ТСН.19:30.
Итальянцы встретили Новый год отчаянными прыжками в реку Тибр с 30-метрового моста.
Не повезло французам. Из-за роста количества больных новым штаммом COVID — 232 тысячи за сутки — в Париже отменили традиционные фейерверки под Триумфальной аркой, запретили танцы в ночных клубах, на Елисейские поля запускали только вакцинированных.
А вот Бразилия – празднование отменять не стала. Посмотреть на роскошные фейерверки в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана собралось более миллиона зрителей, местных и туристов.
В Нью-Йорке в США традиционно Новый год встречали на Таймс-Сквере. Туда можно было зайти, но невозможно было выйти, пока не пробьют куранты.
Чтобы попасть на Таймз-сквер, нужно подтверждение о полной вакцинации или свежем ПЛР-тесте. И готовность к длительному веселью. Потому что зайти на площадь можно только один раз, если вышел – назад ворот нет.
В этом году из-за COVID количество зрителей ограничено – всего 15 тысяч. Людей разделили на сектора.
Главный принцип такого праздника: хочешь веселиться – развлекай себя сам. Хочешь – танцуй и пой под концерт. Хочешь – спи или смотри кино. Телевизионщики время от времени просят публику подыгрывать им ради яркой картинки, которую смотрят миллионы телезрителей. Людям раздают праздничные шляпы и шары.
Есть и VIP-сектор. Рядом с ресторанами, где продолжаются вечеринки. Кроме выпивки и закусок, он дает возможность в открытых вечерних платьях выбежать сфотографироваться и потанцевать на площади.
Хрустальный шар по традиции начинает опускаться за минуту до Нового года. Площадь отсчитывает секунды. Все-таки оно того стоило. Ведь момент единения с Таймз-Сквер, когда с неба идет снег с конфетти, незабываем.
Читайте также: