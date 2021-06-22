Тепловой штурм в Украине: горожане спасаются от жары в фонтанах и на пляжах

Синоптики говорят — нынешняя жара обусловлена циклоном, который направляется в с Юга России и из Средней Азии.

Песчаная буря накрыла столицу. Что происходит? У метеорологов есть две версии: либо пылевую бурю нам принесло с Астраханских полупустынных степей, или это последствия резкой жары. Из-за высоких температур также ограничили въезд грузовиков в Киев. Такая духота сегодня не только в столице. Более 30-ти градусов тепла имеем и в других регионах.

О ситуации в Киеве, Запорожье и Львове — 22 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Во Львове жара такая, что дышать трудно, потому что воздух просто горячий. +31 — и это в тени. Не выдерживает техника, не выдерживают люди. И спасаются кто-как может. На улицу никто не выходит без бутылки воды, а вот сколько килограммов или тонн мороженого раскупили — даже сложно представить. В Львове нет реки или озера. Люди ищут свежесть в парках или у фонтанов. Возле них едва не пляжный сезон. Но по иронии судьбы самый большой фонтан возле Оперного театра — сейчас не работает — профилактические работы.

Такая жара продержится два-три дня, передают синоптики. А потом следует ожидать грозы.

В Запорожье сегодня 31, но люди особо не нервничают, потому что почти в течение двух недель в регионе были сплошные грозы, и, возможно, народ даже несколько соскучился по солнечной погоде.

Тем более, это еще даже не жарко — если вспомнить год прошедший, тогда уже в июне в Запорожье фиксировали 41 градус. Поэтому есть с чем сравнивать, и пенять на судьбу не приходится. Но все равно находиться на солнце днем все труднее, поэтому, запорожцы ищут прохлады. В основном ее находят у фонтанов. А вот подростки и молодежь преимущественно выбирают пляж.

Синоптики говорят — нынешняя жара обусловлена циклоном, который направляется в с Юга России и из Средней Азии. Однако навстречу ему уже движется грозовой фронт, поэтому, переносить высокую температуру горожанам будет легче.

Жарко, но дождиком — такой прогноз до конца нынешней недели. О наступлении безумной жары в Запорожье пока говорить рано — по крайней мере, до начала июля.

Киев, Запорожье и Львов — недавно вместе мерзли, сейчас не угодишь жарой. Наша задача если не полюбить природные колебания, то научиться с ними жить.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку