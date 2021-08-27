Теракт в аэропорту Кабула: мир настроен закончить эвакуацию из захваченной талибами страны

В результате взрывов погибли по меньшей мере 100 человек.

Два мощных взрыва в аэропорту захваченного талибами Кабула забрали уже более сотни жизней. Ответственность за теракт взяли на себя террористы Исламского государства. Белый дом обещает найти виновников нападения и наказать.

Как мир отреагировал на атаку — рассказали в сюжете ТСН.Ранок 27 августа.

В Белом доме — минута молчания по погибшим в аэропорту Кабула. В результате теракта в аэропорту погибли по меньшей мере 13 американских солдат. Таких потерь в Афганистане американская армия не испытывала с 2011 года.

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Президент Джо Байден обещает ответить: "Для тех, кто совершил эту атаку, а также для всех, кто желает Америке зла, знайте — мы не простим. Мы не забудем. Мы охотиться на вас и заставим вас заплатить. Я буду защищать наши интересы и наше народ любыми мерами по моему приказу".

Срочное обсуждение ситуации в Афганистане продолжалось параллельно в Канаде, Германии, Франции и Великобритании. Немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции выразила соболезнования погибшим и назвала инцидент жутким. Тяжелым днем для всего международного сообщества окрестил теракты канадский премьер Джастин Трюдо. А его британский коллега Борис Джонсон пообещал эвакуацию людей, несмотря на нападение, не прекращать: "Мы всегда знали, что ситуация может быть особенно уязвимой из-за терроризм. Мы их осуждаем. Я думаю, что нападавшие — мерзкие. Но я боюсь, что это то, к чему мы должны были готовиться. это не остановит нас. мы продолжим эту эвакуацию".

Новости мира: Зеленский призвал ускорить эвакуацию из Афганистана из-за двойного теракта

Ускорить эвакуацию призывает и украинский президент Владимир Зеленский. Сейчас выехать из Афганистана хотят около 90 украинцев и их родственников. "Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровление раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи", — сказал он.

Напомним, двойной теракт в аэропорту Кабула произошел вечером 26 августа. Кадры с места нападения облетели весь мир: раненые и погибшие лежат на земле. Те, кто выжил, с вещами убегают из аэропорта в город.

Сейчас количество погибших в результате терактов превысило сотню человек. Среди жертв преимущественно афганцы, которые надеялись попасть в аэропорт, и военные США. Один из взрывов прогремел возле гостиницы, где, по данным СМИ, как раз собирались иностранцы. Официально ответственность за взрыв уже взяли на себя боевики исламского государства.

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