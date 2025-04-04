Теракт в Днепре: как все произошло и говорят о погибшем депутате Юрии Федько

Место теракта в Днепре / © ТСН

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Утром в Днепре произошел теракт: взорвалась машина чиновника. Мужчина и его жена получили ранения. Через несколько часов пострадавший скончался в больнице. Это 61-летний глава Левобережной администрации города и депутат горсовета Юрий Федько. Подозреваемых еще ищут

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

В Днепре авто взорвалось как только водитель включил двигатель, говорят свидетели. За рулем был глава Левобережной администрации Днепра. На пассажирском сиденье — его жена. Это — спальный район города. Вокруг только многоэтажные дома.

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«Как будто ракета упала или дрон сбили. Просто взрыв, встряхнуло стекло и все. Замечательный человек. Сложно объяснить причину. Я не знаю. Очень хороший человек. Никто из соседей о нем ничего плохого сказать не может», — говорят очевидцы.

Дом, где жил Юрий Федько / © ТСН

За рулем был Юрий Федько, 61-летний глава Левобережной администрации Днепра. Пока ехала скорая, говорят свидетели, прохожий наложил мужчине турникет, впрочем, через несколько часов он умер в больнице. Ранения были слишком тяжелые. Его жену тоже госпитализировали, ее жизнь вне опасности.

«Мы в одном дворе живем. Раньше был директором техникума нашего. Нормальный хороший человек», — говорят соседи.

Чиновник жил в квартире на четвертом этаже, говорят соседи. Каждое утро вместе с женой выходил из подъезда и садился в машину. С тех пор как стоянку неподалеку закрыли — оставлял внедорожник возле подъезда.

Большую часть жизни Юрий Федько посвятил образованию. 18 лет возглавлял техникум в Днепре, затем руководил районом и стал депутатом горсовета, а четыре года назад возглавил Левобережную администрацию Днепра. В полиции рассматривают три основные версии.

«Это преступление, совершенное по заказу спецслужб РФ для дестабилизации в стране. Неприязненные отношения потерпевшего с возможным преступником, а также его профессиональная деятельность», — говорит Анна Старчевская, пресс-секретарь полиции Днепропетровщины.

Правоохранители расследуют это как террористический акт. Подозреваемых сейчас ищут.

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