Теракт в Киеве: что произошло с котом после гибели его хозяина-героя (видео)

© ТСН

Реклама

18 апреля в Киеве произошла трагедия, всколыхнувшая всю страну. Теракт в Голосеевском районе унес жизни семи человек. Среди них — Александр Григорьевич Перга. Для местных — просто дядя Саша. Он работал дворником, а еще стал человеком, который в тот день закрыл собой ребенка и спас ему жизнь. Где же Малыш — кот, которого опекал дядя Саша? Об этом — в эксклюзиве ТСН.ua.

Команда TSN.ua приехала сюда через несколько дней после трагедии. Тихий двор, цветущие деревья, детская площадка. И цветы, много цветов. Рядом — кусочек торта. Символ памяти о человеке, который жил просто и искренне. Александра здесь знали все. Говорят, он был не просто дворником, а частью этого двора.

«У нас был выходной. На дежурстве был руководитель участка… но Александр уже трубку не поднял», — говорит Юлия Зализнюк, инженер 1 категории ЖЭД-103.

Реклама

«Когда я утром шел на работу, не один случай был, он идет в магазин, покупает кучу чупа чупсов, раздавал детям сладости», — говорит мастер ремонтного участка Виктор Орловский.

Дети любили его, а он — их. Всегда находил время остановиться, поговорить, угостить. Для многих в этом дворе он был больше, чем просто знакомый.

«Его семья в Киеве не проживает. Он проживал здесь один, был одинок… и дети его очень любили», — отмечает коллега погибшего Юлия Зализнюк.

Коллеги вспоминают: он уже был на пенсии, но все равно хотел работать и быть полезным людям. Не сидел без дела — помогал, заботился о дворе и жильцах. А в свой день рождения всегда приходил к коллегам с угощением.

Реклама

А еще у него была особая любовь — животные. Во дворе он ухаживал за котами, подкармливал их и не оставлял в беде. Именно здесь начинается еще одна история — о котике по имени Малыш.

«Когда-то, когда этот котик был маленький, за ним побежали собаки. Он залез очень высоко на дерево и не мог спуститься. Приезжала спецтехника ЖЭКа и снимала этого котика. Александру стало очень жаль этого котика. Поэтому он решил, что котик останется с ним», — добавляет Юлия Зализнюк.

Один из вопросов, который после теракта волновал и нашу команду, и многих украинцев — что с котиком? Мы подходим к дому. И мы видим его. Малыш сидит неподалеку — осторожный, настороженный, будто ждет. Держится в стороне от людей, двигается осторожно, словно до сих пор не понимает, что произошло. Но вдруг рядом появляется девушка, которая уже несколько дней приходит к нему.

Жители говорят: Малыш не останется сам. За ним будут ухаживать. Здесь хорошо помнят, кем был его хозяин. Люди, знавшие Александра, до сих пор не могут оправиться от потери. Но говорят о нем с теплом.

Реклама

Теракт в Киеве — что известно

Напомним, что теракт, произошедший 18 апреля в Киеве, всколыхнул всю страну. Стрельба посреди белого дня, погибшие прямо на улице, полицейские, которые покинули место происшествия прямо во время нападения.

И Александр Григорьевич, сделавший больше, чем от него могли требовать, ценой собственной жизни спас ребенка. Он закрыл собой раненого мальчика, приняв пули террориста на себя.

Всего в тот страшный день погибли семь человек, двое раненых — в больнице. По последним данным городского головы Виталия Кличко, еще семь пострадавших до сих пор находятся в медучреждениях, один — в реанимации.