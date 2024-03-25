Теракт в "Крокус Сити Холле" – в ИГИЛ сделали жесткое послание Путину: новые подробности и "ляпы" ФСБ

Как резня в "Крокус Сити Холле" может повлиять на Украину, что говорят на Западе и какое заявление ИГИЛ полностью разваливает ложь Путина – в эксклюзиве TSN.ua.

ИГИЛ уже давно объявила войну России. Российские кровожадность и имперскость привели к кровавым последствиям! Как говорят западные эксперты, теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" был ответом боевиков за "кровь мусульман" в Афганистане, Чечне и Сирии. Впрочем, Путин и его пособники продолжают обвинять во всех грехах Украину и угрожают убийством всех "причастных"! На что надеется Кремль, обещая кровавую расправу над врагами, как резня в "Крокус Сити Холли" может повлиять на Украину, что говорят на Западе и какое заявление ИГИЛ полностью разваливает ложь Путина – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.ua.



25 марта неожиданное заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон. Оказывается, террористы ИГИЛ, признавшие свою причастность к атаке на российский концертный зал, ранее совершили несколько попыток атак на территории Франции! После теракта в "Крокус Сити Холле" официальный Париж решил раскрыть тайну и даже повысил уровень террористической угрозы до максимального! Несколько ранее премьер-министр страны Габриэль Атталь также утверждал, что, кроме Франции, мишенью террористов стала Германия, но и там, и там угрозу удалось оперативно нейтрализовать, не допустив трагедии.

Путин просчитался?

Россияне никого не послушали. По данным СМИ, о неизбежной угрозе теракта в Москве или Подмосковье в марте их предупреждали чиновники США! Однако вместо того, чтобы что-то сделать, Путин лишь жаловался, что Запад таким образом пытается дестабилизировать РФ.

"Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", — сказал Путин.

Пропаганда ищет "украинский" след

Сразу после теракта вся кремлевская пропагандистская махина взялась методично искать повод обвинить во всем Украину! Пока Путин почти сутки молчал, 22 марта из запоя вышел одиозный российский президентозаменитель Дмитрий Медведев и выдал следующее: "Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние".



Сразу за ним "украинскую версию" подхватили и другие. Так, Соловьев вбросил фейк, что боевики якобы приехали в концертный зал на бусе со старыми украинскими номерами, которые на самом деле были белорусскими. Потом начался цирк с задержанием террористов. Совершив самый большой в истории России теракт, они легко выехали из нашпигованной камерами Москвы и доехали до Брянщины, где по данным ФСБ, должны были пересечь заминированную границу и попасть в Украину.

Просто бред или спланированная операция?!

Российских оккупантов даже не смущает, что там, на секундочку, боевые действия – на Брянщине именно тогда активно работали освободители из российских добровольческих подразделений. 23 марта эту версию поддержал и кремлевский диктатор: "Что касается расследования. Можно сказать следующее: все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы".

Напомним, что все это было сказано даже несмотря на предупреждение от западных спецслужб об угрозе теракта и саморазоблачительном признании в преступлении группировки ИГИЛ. Последние даже выложили ролик, который в "Крокусе" снимал один из террористов. Их причастность очевидна. Вы еще где-нибудь видели такое? Террористы говорят: это мы, а Путин кричит: нет, это Украина.

Уже 25 марта пропагандисты продолжили вешать лапшу на уши россиянам. В частности, Соловьев сумел найти несколько сомнительных статей разных мировых СМИ, которые якобы подтверждают причастность Украины. То, что одна половина из этого – некачественный перевод, а другая – откровенные информационные помойки, россиянам не говорят. А о "рязанском сахаре" вообще почему-то никто не вспоминает…

Как вы думаете, понимают ли россияне, кто на самом деле их убивает?

Как пишет The Telegraph, официальный Лондон предостерег Москву от дальнейших публичных обвинений Украины в теракте. Министр финансов заявил, что в Великобритании сразу поняли стратегию Путина и не доверяют его словам.

"Мы знаем, что они создают пропагандистский дымовой занавес для защиты абсолютно злого вторжения в Украину. Но это не значит, что это не трагедия, когда гибнут невинные люди, когда происходят ужасные бомбардировки", – говорит министр финансов Великобритании Джереми Хант.

Пока же пропагандисты Путина занялись своим привычным делом – они смакуют издевательства, но уже над задержанными террористами. В момент задержания сотрудники ФСБ отрезали кусок уха у одного из террористов и заставили его есть. Пытали и другого боевика.

Допрос подозреваемого в теракте в "Крокус Сити Холле" / Фото: скриншот с видео

И вообще, на видео в "Крокусе" мы видим террористов-головорезов, способных без колебаний убивать людей сотнями. А задержанные таджики трясутся и мямлят. Не кажется ли вам это странным и парадоксальным? Многие справедливо предполагают, что эти четверо, которых уже готовы распять решисты, могли быть и простыми гастарбайтерами, попавшими под горячую руку режима.

Конечно, оправдания террористам, убившим более сотни человек, быть не может. Однако следует сказать и о том, что действия российских силовиков – это не просто зверство или месть. Во время чеченских войн это было привычным явлением среди российских спецназовцев, которые проходили таким образом обряд посвящения в "военную элиту". Они убивали ичкерийцев и забирали уши как трофей. Россияне же от этого, похоже, были в восторге. Известные российские военкоры даже начали выставлять такую рекламу: "На маркетплейсах мгновенно раскупили тот самый нож, которым отрезали ухо одному из террористов. Успейте приобрести тот самый нож!"

В то же время людей, выступивших против издевательств над боевиками, затравили в Сети. Сами же террористы ИГИЛ возмущены и уже угрожают Путину новыми терактами! Говорят, не потерпят издевательства над мусульманами. Об этом говорится в официальном заявлении ИГИЛ в соцсетях. Так что, Путину приготовиться?

Всех задержанных боевиков, явно избитых, россиянам показали в суде. Очевидно, что Путин сейчас показательно жесток и еще больше прививает собственную маниакальную кровожадность россиянам. После смерти более сотни гражданских на концерте и такого кровавого цирка с задержанием все напуганы, возмущены и легко проглотят версию Путина об Украине.

Пр "искусственность" этого инцидента заявили и добровольцы из легиона "Свобода России", сравнив теракт с предыдущими. Российская оппозиция и не только небезосновательно обвиняет Путина во взрывах многоэтажек в Москве, Волгодонске и Буйнакске. Взорвали жилые дома мешками с гексогеном, замаскированным под сахар. В Рязани же жители одного из домов заметили такой в своем подвале. Заложили взрывчатку в Рязани офицеры ФСБ.



Легион "Свобода России" сделал следующее заявление: "В произошедшей трагедии в Москве мы виним террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией. Теракт готовился. Его медийное освещение – тоже. "Рязанский сахар" – метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу".

В ГУР все предусмотрели. Как заявил спикер Главного управления разведки Андрей Юсов, теракт является спланированной спецоперацией Кремля. Об этом он сказал еще 22 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора трусом и отметил, что тот целые сутки не выходил на связь с собственными гражданами после крупнейшего в истории страны теракта.

"Главная задача диктатора – укрепить силовой гнет в России и окончательно превратить РФ в заповедник путинской тирании, где он будет и царем, и богом. Однако, не надо забывать, кем на самом деле является Путин. Он трус, который целые сутки не выходил на связь с собственными гражданами после крупнейшего в истории страны теракта", – подытожил Владимир Зеленский.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:ТЕРАКТ В "КРОКУСЕ": жесткое послание ИГИЛ к Путину! Новые подробности и "ляпы" ФСБ!

Напомним, что террористов из "Крокус Сити Холл" после пыток доставили в суд в Москве.

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