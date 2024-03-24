Теракт в Москве и версии Кремля: цель – принести войну против Украины в столицу России, но жаль, что Запад этого не видит

"Теракт" в подмосковном "Крокус сити холл" очень напоминает почерк ФСБ 20-летней давности, когда взрывались дома в Москве и нужно было привести Путина к власти, чтобы оправдать войну в Чечне.

Через неделю после "переназначения" Владимира Путина президентом России на следующие шесть лет — до 2030 года, в пятницу вечером, 22 марта, в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба и пожар, который в Кремле назвали терактом, который Путин косвенно связал с Украиной. По данным Следственного комитета РФ, погибли 133 человека, более 140 пострадали. Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за совершенное. Американские медиа, ссылаясь на данные своей разведки, тоже сообщили об Исламском государстве. Однако в Кремле эту версию не подтверждают.

О стрельбе и пожаре в концертном зале "Крокус" во время концерта группы "Пикник" (в одной из последних их песен есть слова "утром кровью своей умойся" – ред.) российские паблики сообщили после 19:00 (по Киеву) в пятницу, 22 марта. И буквально сразу кремлевская пропаганда начала шерить фейковые сообщения об украинском следе, обвиняя также коллективный Запад. Мол, именно США и Британия, к которым затем присоединились еще шесть стран, еще в начале марта предупреждали об угрозе терактов в России в ближайшие 48 часов. В то время как в Вашингтоне очень быстро опровергли версию о причастности Украины.

О версиях Кремля и реакции Запада мы расскажем ниже по тексту. Но, как бы Москва ни пыталась найти в этом "теракте" украинский след, есть один бесспорный факт: через неделю после своих "выборов" Путин не смог обеспечить безопасность даже в столице России — Москве, расписавшись в собственной несостоятельности. Или же это была заранее спланированная "акция", чтобы еще больше мобилизовать россиян на войну, принеся ее в большие города, включая Москву. Потому что план "принудить Украину к переговорам", включая самые большие недавние удары по нашей энергетической инфраструктуре, не сработал. Но это, опять же, свидетельствует о том, что поддержка Путина в России стремительно падает. И те более 87%, которые ему нарисовали на недавних "выборах", просто фарс.

Поэтому, о версиях Кремля, ответе Украины и Запада, а также о возможных реальных мотивах этого "теракта", и чего ждать дальше, читайте в материале ТСН.ua.

Версия Кремля: виновата Украина, но неофициально

Еще в начале марта восемь западных стран, учитывая США, предупреждали об угрозе терактов в России. Однако на недавней коллегии ФСБ сразу после своего переназначения на "выборах" Путин назвал эти заявления "откровенным шантажом и попыткой запугать и дестабилизировать российское общество". Как мы и сказали в начале этой статьи, сразу после начала стрельбы и пожара в подмосковном "Крокус сити холл", версии о причастности тех или иных лиц к этому "теракту" в российских пабликах начали умножаться с молниеносной скоростью, вроде того, как это было с убытком россиянами Boeing рейса MH17 в 2014 году.

Безумный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 21:30 (по Киеву) в пятницу, 22 марта, дописал в соцсетях: "Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государств, совершивших такое злодеяние". Вторил ему и первый заместитель Совета федерации по обороне Виктор Болдырев, обвиняя Украину.

Известная пропагандистка Маргарита Симонян уже ночью в пятницу, 23 марта, в своем Telegram-канале иронически написала: "ИДИЛ! ИДИЛ???". В другом посте через час она добавила: "Дрессировщики (очевидно, Запад, заранее предупреждающий Россию о возможности терактов – ред.) хором сочувствуют жертвам своих псов". А потом Симонян и вообще опровергла, что это ИГИЛ.

В тот же вечер в российских пабликах, в том числе в Telegram-канале пропагандиста Владимира Соловьева, появилось видео с подписью "подозрительный белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяют на парковке возле Крокуса". Правда, потом оказалось, что это был автомобиль на белорусских номерах. Наряду с этим, так же в Telegram-канале Соловьева, активно разгонялась версия, что основные заказчики – это США и другие западные страны, которые заранее предупреждали о повышенном риске терактов в России. Другие же российские Telegram-каналы тиражировали розыск пяти человек из Ингушетии, причастных к этому "теракту", наряду с другой версией о "террористах славянской внешности, которые могли использовать накладные бороды и усы".

Но наиболее неправдоподобной оказалась версия с фейковым видео, обнародованным российским телеканалом НТВ. На ролике вроде бы из украинского телеэфира секретарь СНБО Алексей Данилов якобы подтвердил причастность Украины к теракту в "Крокус сити холл". Однако, на это, почему-то, никто не купился, слишком был явный фейк. В отличие от Следственного комитета РФ и самого Кремля, в эфире "Соловьев.LIVE" многие депутаты Госдумы, комментировавшие произошедшее прямо обвиняли Украину и украинские спецслужбы.

Буквально сразу российская пропаганда сообщила, что Путину доложили о случившемся в "Крокус сити холл" "в первые же минуты". Анонсировалось даже срочное обращение кремлевского военного преступника. Правда, потом его почему-то отсрочили. Путин хранил молчание более 18 часов. Лишь после обеда субботы, 23 марта, Кремль распространил его видеообращение, где он косвенно, но связал случившееся с Украиной, сравнив это с действиями нацистов, и вспомнив о российских убийцах на фронте, которые пришли убивать украинцев.

"Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все стрелявшие убивали людей, найдены и задержаны. Они пытались бежать и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы", — заявил Путин.

К вечеру субботы, 23 марта, российская пропаганда начала подгонять версию произошедшего под события в Курской и Белгородской области, мол, в "Крокус сити холл" был найден автомат Калашникова с надписью "За свободу России. Где-то в это же время российские паблики обнародовали видеообращение рэпера Тимати, где он заявил, что жители Таджикистана не причастны, вспоминая времена СССР (словно он жил во времена "совка" – ред.) Поводом для этого послужили опять же сообщения в российских Telegram-каналах о якобы задержании. подозреваемых в совершении этого "теракта" граждан Таджикистана.

Что говорят в Украине: мобилизация россиян на войну

Как ни странно, но официально Кремль, по крайней мере, пока, прямо не обвинил Украину или наши спецслужбы в совершении этого "теракта" в "Крокус сити холл". В ГУР Минобороны Украины еще в пятницу вечером, 22 марта, заявили, что это спланированная операция спецслужб Кремля против собственных граждан с целью дискредитации Украины и всего свободного мира, и удары по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам в Украине являются частью этой спецоперации.

Еще раз напомним, что первые сообщения о стрельбе и пожаре в подмосковном концертном зале появились в пятницу вечером, 22 марта. Этому предшествовали двое суток наиболее массированных ракетных и дроновых ударов россиян по нашей энергетической инфраструктуре. Впервые с 6 июня 2023 года, когда враг взорвал оккупированную ими же Каховскую ГЭС, повлекши за собой наибольшую катастрофу со времен аварии на ЧАЭС, Россия ударила ракетами по ДнепроГЭС. Однако Запад, как и после подрыва россиянами Каховской ГЭС, промолчал.

Где-то одновременно с ударом России по ДнепроГЭС, британская газета Financial Times вышла со статьей, что США неофициально призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ, ибо это вроде бы может повлечь за собой повышение мировых цен на нефть и месть со стороны Кремля. Очень интересно, какой именно вид мести подразумевали неназванные источники FT? Потому что Россия использовала уже все военные средства против Украины, кроме ядерного оружия. Да и "возможное мировое повышение цен на нефть" от ударов по российским НПЗ уже опровергли украинские и западные эксперты. Однако возмущение в соцсетях, в том числе и в западной аудитории, поднялось немалое. Многие европейцы дописывали: если у нас, условно завтра, будет война, то американцы тоже нам запретят бить по определенным целям врага? Но Украина, очевидно, не прислушалась к этим "рекомендациям". По данным ГУР Минобороны, на российском НПЗ в Самаре в субботу, 23 марта, "произошел инцидент".

Однако эта волна возмущения вроде бы запрета американцев по поводу ударов по российским НПЗ вечером, 22 марта, быстро погасла на фоне сообщений из Москвы о "теракте". Украинские соцсети справедливо разразились возмущением, особенно на фоне обвинений со стороны российской пропаганды, что Украина виновата. Так же справедливо корреспонденты соцсетей напоминали, как именно Путин пришел к власти в России в конце 1990 — начале 2000 годов, — на фоне взрывов жилых домов в Москве, что затем послужило поводом для продолжения войны и покорения Чечне. Ведь все помнят известное изречение Путина о террористах: "Мы и в сортире их замочим, в конце концов".

"Случившееся вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки, просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют др. Вчера еще все это произошло, и это ничтожество Путин, вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – думал, как это привлечь к Украине. Все абсолютно предсказуемо", — сказал в вечернем обращении в субботу, 23 марта президент Зеленский.

"Теракту" в "Крокус сити холл" утром в пятницу, 22 марта, также предшествовало заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что Россия, оказывается, находится в состоянии войны, а не "специальной военной операции". "Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективное мероприятие стало участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден", — сказал Песков, добавив, что каждый россиянин должно понимать это для своей внутренней мобилизации.

То есть о внутренней мобилизации российского общества Кремль заговорил еще утром пятницы, 22 марта, за многие часы до "теракта" в подмосковном концертзале. Поэтому, это очень совпадает с сообщениями украинцев в соцсетях, что стрельба и пожар в "Крокусе", повлекшая за собой массовую гибель и ранение россиян, выгодна режиму Путина, чтобы консолидировать российское общество на войну и последующую большую волну (официально "02" года – ред.) мобилизации на войну против Украины. Потому что российская пропаганда сразу обвинила во всей Украине. К тому же, все эти более двух лет полномасштабной войны, собственно войну ощущала только русская глубинка, а не Москва и другие крупные русские города.

Поэтому, кем бы ни был организован этот "теракт", он играет в пользу Кремля по консолидации российского общества против "общего врага". А им в интерпретации российской пропаганды выступает "украинский режим" и коллективный Запад. Это то, что они будут продавать внутри Российской Федерации. А на зарубежную аудиторию будут транслировать, что Россия – жертва террористов. И это то, на что уже "купился" Запад (об ответе Запада на события в "Крокус сити холл" дальше по тексту – ред.), забыв о наиболее массовых атаках России по украинской энергетической инфраструктуре, учитывая ДнепроГЭС, и то, как, В интерпретации Путина, для этих "террористов" могло быть подготовлено "окно" для перехода в Украину. Это значит, что Кремль не контролирует свою государственную границу со страной, против которой ведет полномасштабную войну.

"Молчание ягнят": Мероприятие в трауре из-за "теракта" в Москве

Путин уже когда-то говорил, что Запад развалил СССР, а затем дестабилизировал Кавказ, оправдывая ковровые бомбардировки Чечни. Однако в России почему-то молчат, а как так случилось, что на концерте группы "Пикник" в "Крокус сити холл" посетителей элементарно не проверили на металлодетекторах? То есть, в тоталитарном российском государстве, где силовиков больше, чем рядовых граждан, каждый желающий с оружием в руках и взрывчаткой может прийти в место массового скопления людей? Более того, элементарно охраны в "Крокус сити холл" не было достаточно во время концерта, который, по сообщениям российских пабликов, может вместить до 6,2 тыс. человек.

Через несколько часов после "теракта" американские СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что этим стоит ИГИЛ. Об этом, в частности, написали The New York Times и CBS News. Издание также приводили комментарии экспертов, которые говорили, что ИГИЛ имеет зуб на Кремль, "поскольку на его руках есть мусульманская кровь, имея в виду действия Москвы в Афганистане, Чечне и Сирии".

Большинство западных лидеров выразили официальные соболезнования России, забывая о взрывах домов в России 25 лет назад, "Норд-Ост" и Беслан. Они очевидно об этом забыли, не понимают ли, что российская машина войны (а экономика России уже переведена на военные рельсы, и вряд ли условно завтра перепрофилируется под производство сковород) не остановится. Поэтому для продолжения войны и последующих убийств этот "теракт" в "Крокусе" может быть далеко не последним, в котором обвинят Украину и коллективный Запад.

Известный американский историк и писатель Тимоти Снадер написал в соцсети Х, что российский аппарат безопасности, сосредоточенный на убийствах в Украине, потерпел поражение в Москве. Российские лидеры, сосредоточенные на демонизации США, не защитили россиян. "Что дальше? Не будет очень странно, если Кремль обвинит Украину и США, использовав атаку в Москве, чтобы оправдать продолжающиеся и будущие зверства в Украине", — подытожил Тимоти Снайдер.

Большинство "сознательных" экспертов и западных аналитиков и обозревателей высказывали схожие с господином Снайдером мнения. Однако были и те, кто дописывал, что не все так однозначно, выражая искренние соболезнования россиянам из-за "теракта" в "Крокус сити холл". Как и в случае с предупреждениями о полномасштабном российском вторжении, украинцы могут доверять здесь только данным западных изысканий. А они, транслируя свои месседжи через СМИ, сказали, что к этому с высокой долей вероятности имеет отношение ИГИЛ.

Reuters в тексте о "теракте" в "Крокус сити холл", со ссылкой на одного из экспертов, пишет, что атака ИГИЛ выглядит правдоподобной, "хотя это не помешает россиянам использовать это для своей внешнеполитической программы по Украине и Западу". В противовес этому CNN пишет, что два десятилетия репрессий, в том числе на Северном Кавказе, не решили проблему. "В новой, еще более обезображенной форме, исламистская угроза вернулась, пытаясь причинить боль России за ее несчастье и жестокость на Ближнем Востоке", — говорится в статье CNN.

The Washington Post отмечает, что в частности Афганистан был плацдармом для планируемых атак "Исламского государства" в Европе и Азии. Но это удивительно, учитывая влияние России в Афганистане после катастрофического выхода оттуда США. Потому, по крайней мере, эта версия выглядит не совсем правдоподобной в изложении американских медиа. Госсекретарь США Энтони Блинкен решительно осудил "смертоносный теракт в Москве", как и все остальные западные державы. В то время как министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Х дописывает, что "это не НАТО расширяется (в чем Кремль постоянно обвиняет Запад – ред.), а Россия, это она занимает соседнюю землю и называет ее Россией".

Коллективному Западу, как его называет Россия, еще придется столкнуться с настоящими "терактами", как бы они сейчас ни сочувствовали России по "теракту" в "Крокус сети холл", закрывая глаза, как они это сделали с Каховской ГЭС год назад, так и сейчас с целенаправленной ракетной атакой на ДнепроГЭС. Вероятно, Кремль шантажирует Запад и возможным подрывом ЗАЭС. Однако тогда эта ответственность также ложится на плечи Турции – страны-члена НАТО – которая пока доминирует в Черном море и может предотвратить непоправимые последствия преступной деятельности российского режима.