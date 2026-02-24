Теракт в Николаеве: новые подробности о взрыве и что говорят очевидцы (фото, видео)

Место преступления в Николаеве / © ТСН

Николаев всколыхнул дерзкий террористический акт. На территории заброшенной автозаправочной станции, которую полицейские использовали для пересменки, сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва семь правоохранителей получили ранения, двое из них — на операционном столе.

Корреспондент ТСН Сергей Осадчук работает на месте происшествия.

Бомба с осколками и изуродованные авто

Территория заправки пока полностью оцеплена. На месте детонации продолжают работать следователи СБУ и взрывотехники. На кузовах автомобилей, которые были припаркованы рядом, виднеются многочисленные отверстия от осколков — это может свидетельствовать о том, что самодельное устройство имело кассетный заряд для максимального поражения.

Сергей Осадчук, корреспондент ТСН: «С десяток автомобилей имеют отверстия от осколков. Это свидетельствует о том, что бомба могла быть с кассетным зарядом, и после взрыва осколки разлетались на десятки метров. Именно они и ранили семерых патрульных. Известно, что двух правоохранителей прооперировали, они в состоянии средней тяжести».

Местные жители признаются: звук взрыва был настолько мощным, что его спутали с прилетом вражеского дрона.

Елена, местная жительница: «Я уже шла домой и вижу: здесь скорая, полиция. Говорю: „Боже, что случилось?“. Люди сказали, что теракт. Потом полицейские ходили, спрашивали, кто что слышал. Взрыв был сильный. Очень плохо, что теракт это, это массово пошло».

Дистанционный подрыв: подрывника ищут

Сейчас следствие рассматривает версию о том, что бомбу могли привести в действие дистанционно, выжидая именно момент скопления личного состава во время пересменки.

Украина переходит в режим повышенной готовности

Из-за событий в Николаеве правоохранительные органы по всей стране срочно меняют протоколы работы. Введены такие меры:

Запрет на массовое скопление личного состава в одном месте.

Усиленная проверка всех анонимных вызовов с привлечением взрывотехников.

Под усиленную охрану взяты административные здания.

Режим повышенной антитеррористической готовности по всей Украине.

Николаевские оперативники сейчас массово проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы выйти на след подрывника.

Напомним, что в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что это — теракт. Впоследствии стало известно, что в результате взрыва во Львове погибла молодая женщина-полицейская — 23-летняя Виктория Шпилька