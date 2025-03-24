Теракт в здании полиции в Одесской области: что известно о женщине, которая принесла в участок взрывчатку

В Одесской области в отделении полиции раздался взрыв. На месте происшествия погибла подозреваемая в теракте женщина. Ее могли завербовать россияне. Также есть раненые правоохранители.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Личность женщины, которая погибла в отделении полиции, сейчас устанавливают. По неофициальным данным, подозреваемая могла быть местной жительницей.

"Уже известно, что она действовала по указанию российских спецслужб. Есть информация, что к участку ее подвезло авто. Дальше она шла пешком и держала пакет, внутри которого была самодельная бомба. Все время женщина была на видеосвязи с куратором и как только ступила на порог, заказчики теракта привели взрывчатку в действие. Это произошло накануне около 18:00", — отмечает корреспондент ТСН.

Женщина по указанию российских спецслужб взорвала отдел полиции

Корреспондент ТСН говорит, что взорвалось на первом этаже. Местные жители слышали громкие взрывы.

"Негодяев еще много в нашем мире. Сама погибла, трое пострадали. Плохо очень", – говорит местный житель.

Люди считают, что на совершение теракта погибшая могла согласиться из-за денег.

Как отмечает Сергей Осадчук, женщине оторвало конечности. Когда приехали медики, она была жива, однако из-за потери крови скончалась.

Раненых правоохранителей госпитализировали. Угрозы жизни нет.

СБУ ищет подельников подрывницы.

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Напомним, в Одесской области произошел взрыв в отделении полиции.

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