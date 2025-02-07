Теракты возле ТЦК и отделений полиции: как ФСБ вербует молодых украинцев и почему это заканчивается трагически

Россияне дистанционно вербуют украинцев для совершения терактов. Что об этом известно?

В Украине вражеские спецслужбы вербуют диверсантов. Эта неделя запомнилась взрывными терактами в ТЦК, за которыми стоят россияне. Сначала своим агентам они обещают деньги за диверсии. А дальше обманывают их - не выплачивают суммы или вообще убивают исполнителей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

В Украине в Ровно, Павлограде и Каменце-Подольском раздавались взрывы возле ТЦК. Три теракта произошли в трех областях за пять дней. Среди погибших - сами же исполнители.

Жизнь 21-летнего жителя Житомира оборвалась в Ривненском ТЦК. Куда по указанию российского куратора он приехал с самодельной взрывчаткой в рюкзаке.

"Он бросил гранату, а потом прогремел взрыв. С тем рюкзаком, который у него был в руках. То есть, мы понимаем, что это был телефонный звонок. И все они проводятся в действие с помощью телефона дистанционно", - говорит руководитель Нацполиции Украины Иван Выговский.

Иван Выговский.

Он объясняет, во всех этих преступлениях один след и одна тактика. Теперь россияне отслеживают место пребывания своего агента через камеру телефона. Но о том, что взрывчатку планируют активировать еще в руках завербованного, исполнителям не говорят. Таким образом и деньги экономят, и от свидетелей избавляются.

"Взрывчатка изготавливается как из хозяйственных товаров, но в большинстве случаев преступники получают указанные самодельные взрывные устройства в тайниках. То есть, это не один исполнитель, в большинстве случаев они не знакомы между собой", - говорит первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко.

Только за эту неделю Служба безопасности зафиксировала по меньшей мере девять преступлений против ТЦК и полиции. Еще несколько запланированных терактов в Ровно, Киеве, в Одесской области и Буковине не состоялись - преступников поймали с поличным во время передачи взрывчатки.

Начиная с прошлого года правоохранители задержали полтысячи злоумышленников. В частности, речь идет о тех, кто поджигал авто военных, релейные шкафы «Укрзализныци», устраивал ловушки во время ложных вызовов полиции или взрывал военкоматы.

"Вот такая вербовка на теракты, она необходима россиянам для того, чтобы отработать их ключевой нарратив, что гражданские уже готовы брать оружие и идти против военных", - говорит руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Активируют взрывчатку в руках завербованного без предупреждения - трагедии в ТЦК

Руководитель Центра противодействия дезинформации отмечает: подрыв диверсанта-смертника становится лишь прикрытием, фоном для значительно более существенной операции против Украины - информационной. Которую в соцсетях развивают прежде всего российские боты.

Завербованным предлагают от 20 до 200 тысяч гривен за преступление. Дешевле всего оценивают поджоги автомобилей военнослужащих и порчу объектов критической инфраструктуры. Дороже всего - теракты в ТЦК и админзданиях.

Любителей быстрого заработка ФСБ обычно находят в интернет-сообществах. В частности, это - юноши до 20 лет или безработные или ранее судимые, или наркозависимые.

Если же вам в телеграмм пишут подозрительные: вербуют или ненавязчиво предлагают большие деньги за маленькую услугу. Например, забрать условный пакет из одной локации и отвезти в другую - сохраните себя. Напишите об этом в официальный чат-бот "Спали ФСБ-шника" в том же "Телеграм". За два месяца существования чат-бота украинские спецназовцы получили почти 2300 таких сообщений. Остальные обращения поступают на горячую линию СБУ.

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