Терехов ответил, как и когда смогут закрыть небо над Харьковом

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что возможно "практически полностью" закрыть небо над Харьковом.

В эксклюзивном интервью TSN.ua он рассказал, что для этого нужна современная ПВО и противодронная защита.

По его словам, над этим сейчас работает президент и руководство страны.

“Я уверен, что мы будем иметь такую защиту. Да, это тяжелый процесс, потому что это иностранное оборудование. Его у нас, к сожалению, нет. Но я уверен, что оно у нас будет”, – сказал Игорь Терехов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ТЕРЕХОВ о прилетах, новом "наступлении" на Харьков и сценарии окончания войны. ЭКСКЛЮЗИВ

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