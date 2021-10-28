Терехов рассказал о ситуации с COVID-19 в Харькове и кто активно вакцинируется

Терехов рассказал о ситуации с COVID-19 в Харькове и кто активно вакцинируется

В Харькове уже вакцинировано 490 тысяч человек.

И.о. городского головы Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе будут проходить массовые мероприятия с соблюдением карантинных требований, и заверил, что ситуация с коронавирусом контролируется.

Об этом 28 октября говорилось в программе "Право на владу" на "1+1".

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий поинтересовался, почему в Харькове во время пандемии до сих пор проходят массовые мероприятия.

"Имея такую ситуацию в больницах Харькова и Харьковской области, чем руководствовался городской совет, когда разрешал массовое мероприятие по открытию памятника с концертом и едой? Чем вы руководствовались, когда это разрешали? Даже если город сегодня еще официально находится в "оранжевой" зоне", — поинтересовался Михаил Радуцкий.

И.о. харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что в городе ситуация с COVID-19 контролируется.

"Мы должны сегодня не "пиариться" на коронавирусе. Не должно быть места ни для одной политики, когда речь идет о здоровье людей и человеческой жизни. Что касается сегодня города Харькова. Да, вы совершенно точно сказали, что мы сегодня в "оранжевой" зоне, ситуация нелегкая в городе Харькове. Но она полностью контролируется. Я благодарен нашим врачам, которые работают, не покладая рук и в реанимациях, и в больницах, и вытаскивают людей, спасают людей. Городские власти сегодня делают все возможное для того, чтобы врачи обеспечили больных всем. У насть есть кислород, мы поставили новые кислородные станции, мы закупили кислородные концентраторы, закупили ИВЛ-аппараты, необходимы медикаменты. Каждую неделю мы выделяем средства для борьбы с "ковидом"., – заявил и.о. городского головы Харькова.

"Право на владу": какая ситуация с коронавирусом в Харькове

Что касается мероприятия, которое провели в Харькове, то Терехов заявил, что оно проходило в соответствии со всеми карантинными ограничениями.

"Да есть моменты, но в общем ситуация под контролем и более-менее спокойная. И то, что касается этого массового мероприятия. Это была международное мероприятие, была соблюдена социальная дистанция, были маски, мероприятие прошло довольно быстро и, самое главное, не в закрытом помещении, а на свежем воздухе. Это то, что касается этого мероприятия. Могу вам четко сказать, что мы сегодня делаем все для того, чтобы ситуация была спокойной и контролируемой, и очень прошу абсолютно все политические силы - не раздувайте ситуацию в городе Харькове", — сказал и.о. харьковского городского головы.

И.о. городского головы Харькова сообщил, что в городе уже вакцинировано более 490 тысяч человек. Активнее всего прививаются молодые люди.

"Что касается вакцинации. У нас сегодня развернуто 34 пункта вакцинации только в поликлиниках, мы организовываем пункты вакцинации в торговых центрах, в аптеках, на рынках с завтрашнего дня начинают пункты работать. Поэтому сегодня харьковчане постепенно, так в обществе есть разные мнения, и мы должны это признавать, что кто-то хочет, а кто-то категорически не хочет вакцинироваться, и главная задача власти, главная задача медиков, СМИ, — переломить ментальность людей и объяснить. Есть сегодня в городе буквально все возможности и абсолютно все вакцины, которыми мы можем колоть. На сегодня мы 8 тысяч человек в сутки вакцинируем. Люди, особенно молодого возраста сегодня понимают, что им нужно вакцинироваться и охотно прививаются. В городе уже 490 тысяч человек провакцинировано", — сказал Игорь Терехов.

И.о. харьковского городского головы добавил, что в Харькове и дальше будут проходить массовые мероприятия, потому что город находится в "оранжевой" зоне карантина.

"У нас в воскресенье состоятся выборы и я прошу, чтобы все спокойно пришли на участки и отдали свои голоса. А то, что касается массовых мероприятий. Есть мероприятия, которые будут проводиться, поскольку мы находимся в "оранжевой" зоне. Но таких глобальных мероприятий у нас не запланировано", — объяснил Терехов.

Напомним, в Украине 80% госпитализированных пациентов с COVID-19 – кислонезависимые.

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