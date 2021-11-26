Термомодернизация: Зеленский анонсировал большую реформу в сфере энергетики и рассказал детали

Госреформа будет стоить 300 млрд грн.

Президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную государственную реформу в сфере энергетики – термомодернизацию. Идея которой заключается в увеличении собственной добычи газа и уменьшении его потребления.

Также читайте Зеленский назвал условие, при котором готов сесть за стол переговоров со старыми политическими элитами

Об этом он сказал во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" 26 ноября.

"Вызов номер 1 – 2025 год, когда заканчивается соглашение о транзите газа из РФ. Это будет сложный момент и мы должны быстро внедрять реформу термомодернизации. Не так, как это было раньше. Ведь всего-то 30 домов термомодернизировано. Сегодня на работу в Офис президента, в Минэкономики были взяты специальные люди, которые будут заниматься только этой реформой. В чем состоит эта реформа. Для государства реформа по термомодернизации всех многоэтажек будет стоить 300 млрд грн. Это сложная реформа, таких объемов никогда не было, на сегодняшний день таких денег у Украины нет", – заявил Зеленский.

По словам главы государства, это единственный выход и единственная важнейшая реформа по энергонезависимости государства.

"Мы продемонстрируем очень серьезный шаг в следующий год и через год по термомодернизации. Мы сделаем пилотное большое количество многоэтажек. И на этом примере покажем, что эти дома берут газа в два раза меньше. Не на 10%, а в два раза. Это большой вызов. Сложно найти 300 млрд. На ближайшие годы 100 млрд. Мы должны расписать эту фабулу не на 10 лет, а на 5. Я не знаю, удастся ли нам. Идея термомодернизации – надо увеличивать добычу газа, но газ надо экономить. Нужно сделать так, чтобы наша потребность была не более 60% (ред. – от собственной добычи)", – объяснил глава государства.

Онлайн-трансляцию пресс-марафона смотрите на ТСН Live в Facebook и YouTube и подписывайтесь на наши страницы.