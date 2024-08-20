Тернополь накрыло черным дымом после атаки: людей просят не выходить на улицу

Враг ударил по промышленному объекту Тернополя. После этого город накрыло слоем густого черного дыма.

Тернополь накрыло густым черным дымом! В ночь на 20 августа враг атаковал город беспилотниками. Во время воздушной тревоги в областном центре раздавались громкие взрывы. В одном из районов города возник пожар, а впоследствии власти даже попросили людей не выходить из дома. Что именно поразили оккупанты в Тернополе и какое влияние это окажет на местное население?

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Ночная атака на Тернополь

Очередная неспокойная ночь для украинцев. Оккупанты в очередной раз ударили беспилотниками по мирным городам. В этот раз под их прицелом оказался Тернополь. Более полутора часов в Тернопольской области продолжалась воздушная тревога. А около 3:00 в областном центре раздались громкие взрывы.

Запах горелого

Впоследствии появилась информация, что в городе чувствуется запах горелого после отбоя воздушной тревоги. Мэр Тернополя Сергей Надал призвал украинцев, проживающих на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также в Белой, крепко закрыть окна:

"Призываю не публиковать фото, видео и не распространять недостоверную информацию в социальных сетях".

Пожар в Тернополе

В свою очередь в пресс-службе Тернопольской областной военной администрации сообщили, что в одном из районов города возник пожар:

"О ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги. На месте пожара работают работники службы ГСЧС и полиции".

Нахождение на улице – ограничить

Потом появилась дополненная информация от ОВА. В пресс-службе добавили, что в областном центре во время ночной воздушной тревоги произошли взрывы, а затем возник сильный пожар. Местным жителям порекомендовали ограничить пребывание на улице. Отмечалось, что в Тернопольском районе специалисты проводят замеры качества воздуха:

"При планировании дня без нужды не выходите из дома, максимально ограничьте пребывание детей на улице, закройте окна в помещениях, тщательно мойте продукты, принесенные со двора", – говорится в сообщении.

Враг ударил по промышленному объекту

А уже к утру, около 9:00, стало известно, что враг ударил беспилотниками по промышленному объекту Тернополя. Попадание произошло в один из резервуаров, где хранились горюче-смазочные материалы. Тогда город накрыло слоем густого черного дыма. Соответствующие кадры публиковали местные телеграм-каналы.

Эту информацию на брифинге подтвердил заместитель главы Тернопольской военной администрации Виктор Устенко.

Есть ли пострадавшие?

По словам Устенко, обошлось без пострадавших. После вражеского удара на место "прилета" вызвали оперативные службы.

Пожар локализовали

По словам начальника управления ГСЧС в Тернопольской области Виктора Маслея, спасатели получили сообщение о пожаре около 3:00. К утру его удалось локализовать, но возгорание продолжают тушить.

Специалисты проверяют воду и воздух

Специалисты берут заборы воды и воздуха для анализа, чтобы проверить, нет ли превышений вредных веществ. По словам главного государственного санитарного врача Тернопольской области Оксаны Чайчук, критической ситуации не наблюдают.

Заместитель начальника Тернопольской ОВА Виктор Устенко объяснил, почему для проверки воды и воздуха избрали именно эти локации.

Однако местных жителей призвали 20 августа воздержаться от длительного пребывания на улице.

Что известно о вражеской атаке по Украине?

В общем известно, что этой ночью армия РФ ударила по Украине разными ракетами и дронами. Ночью 20 августа враг атаковал Украину несколькими типами ракет, а также 26 ударными беспилотниками Shahed. Силы ПВО сбили 28 воздушных целей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук:

"Сбиты 28 воздушных целей: одна крылатая ракета "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской области".

Киев под прицелом

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В частности, под прицелом врага был и Киев. Российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и ракетами. Воздушные цели сбили силы ПВО. Однако, произошло падение обломков БпЛА и ракет. Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко:

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Оперативные группы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки".

Последствия атаки на Киевщину

По словам Кравченко, в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано повреждение четырех частных домов и хозяйственного здания в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, иссечены фасады. Также возникло воспламенение травяного настила.

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