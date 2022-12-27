Тернопольские аграрии закупили для своих рабочих на фронте автомобили и современные беспилотники

Пять внедорожников для наших военных закупили совместно немецкая компания и аграрное предприятие Тернопольщины. В Украине авто подготавливали, покрасили в маскировочный цвет, освятили и отправили своим — в те военные подразделения, где служат жители Тернополя и, в частности, работники этого агропредприятия, говорится в ТСН.

Один белый, два темно-зеленых и еще пара непокрашенных – 5 внедорожников из Германии отремонтированы и ждут приказа мчаться на фронт. Такие авто сейчас в Германии непросто найти – чтобы и цена доступна, и состояние нормальное. Их разобрали украинские волонтеры, шутят представители благотворительного фонда, занимавшегося поиском и отправкой внедорожников. "Сам поиск автомобилей длился долго. Очень тяжело в Европе найти нормальные автомобили, которые были бы более-менее в нормальном состоянии, которые могли бы сюда приехать и не нуждаются в каком-либо капитальном ремонте, потому что раскупили все”, — говорит директор благотворительного фонда Любовь Вовк.

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В общей сложности на закупку автомобилей для фронта — тернопольское агропредприятие и их немецкая компания-партнерша потратили двадцать пять тысяч долларов. Всего на фронт эти тернопольские предприниматели отправили уже два десятка автомобилей.

Около шести десятков работников агропредприятия, закупившего авто, воюют сейчас на фронте. Подразделениям, где они служат, помогают автомобилями и дронами. “И часть автомобилей тоже идет туда. Если быть точными – это два автомобиля, которые идут сейчас к одному из работников компании, который служит прямо сейчас на передовой», – говорит основатель агропредприятия Иван Чайковский.

Благотворительный фонд, сотрудничающий с агропредприятием, уже начал сбор средств на три беспилотных комплекса. Один такой – стоит два миллиона четыреста тысяч. “Мы уже собрали тридцать процентов, то есть один комплекс мы уже могли бы приобрести. Мы подписали договор с изготовителем. Что такое этот комплекс – один комплекс – это два самолетика размахом 2 метра крыла, это с антенной, ноутбуки, программное обеспечение”, — добавляют в фонде.

Эти беспилотные комплексы должны быть переданы артиллеристам на передовую. Пять внедорожников уже отправляют в разные военные подразделения, где служат жители Тернополя. Перед отъездом священники греко-католики окропили их святой водой, чтобы к ним никакая кацапская нечисть не придиралась и не прикасалась.

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