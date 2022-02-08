Терпела издевательства 30 лет, а потом взялась за топор: жуткие подробности кровавой расправы в Одесской области

Терпела издевательства 30 лет, а потом взялась за топор: жуткие подробности кровавой расправы в Одесской области

Женщине – 56 лет, муж был на год моложе. Ей грозит до 15 лет за решеткой.

В Одесской области 56-летняя женщина убила своего мужа. Следователям во всем призналась – мол, отомстила за побои, вымогательство денег, издевательства и оскорбления. Сегодня суд заключил ее под стражу.

О том, какие перспективы у этого дела – 8 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Тело мужчины на своем дворе нашел сосед. Приехавшие на вызов полицейские быстро вышли на след. Подозреваемая во всем призналась сразу.

Прожили вместе три десятка лет. Имеют троих общих совершеннолетних детей. Когда-то были супругами, потом развелись, но остались под одной крышей, потому что некуда идти. Со временем снова сошлись. Все это время мужчина издевался и над ней, и над детьми — об этом знало все село, потому что был агрессивен и за пределами своего дома.

Женщина работала, мужчина – нет. Забирал у нее заработанное – на выпивку. И каждый раз избивал – говорит женщина. Так в какой-то момент поняла – если не она, то он убьет ее.

"Гражданка не стала скрывать своей вины и заявила, что отомстила за все оскорбления, которые он нанес ей на протяжении жизни", — отметили в полиции.

Женщина рассказала: сначала напоила жертву водкой. Купила две бутылки. А ночью, когда уснул, разбила голову топором. Тело замотала в одеяло и вывезла на тачке на участок соседа. Там и выбросила.

Не выдержала издевательств: 56-летняя женщина убила своего мужа

Многолетнее домашнее насилие без поддержки и помощи, без вмешательства правоохранителей часто заканчивается трагически – говорят в организации по защите прав женщин и детей. Жертв домашних тиранов призывают ни в коем случае не молчать.

"Если мы говорим, что потерпевшая даже банально ни разу не обращалась в полицию, то есть этот факт домашнего насилия не зафиксирован – это значит, что суд просто не будет знать, что лицо страдало от домашнего насилия", — объясняет директор департамента национальных "горячих" линий" и социальной помощи ОО "Ла Страда-Украина" Алена Кривуляк.

Напомним:

В Тернопольской области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который убил, расчленил жену и выбросил ее останки в реку Збруч.

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