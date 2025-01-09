Территориальные претензии Трампа: стоящие за заявлениями о присоединении Канады, Гренландии и Панамского канала

Как пишет Politico, цель визита – продемонстрировать европейское единство. Однако постоянные угрозы Трампа ввести пошлины на экспорт из ЕС, не защищать европейские страны-члены НАТО в случае внешней агрессии, если те не повысят свои оборонные расходы до 5% ВВП (хотя сами США тратят чуть более 3%), но посягательства на Канаду, Гренландию и Панамский канал уже серьезно подрывают. доверие между ЕС и будущей Администрацией Трампа. А его вторая после избрания пресс-конференция в Мар-а-Лаго во вторник, 7 января, подорвала соцсети и вызвала волну возмущения европейских чиновников.

Во-первых, Трамп пригрозил применить "экономическую силу", чтобы объединить США и Канаду, добавляя, что будет гораздо лучше для нацбезопасности "без этой искусственно начертанной линии" (границы между США и Канадой – ред.). В своих соцсетях Трамп запостил карту, где территория Канады является частью США.

Во-вторых, Трамп отказался исключить возможность применения военного или экономического принуждения для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом, которые, по его словам, необходимы для укрепления экономической и национальной безопасности США.

В-третьих, Трамп предложил переименовать Мексиканский залив в "залив Америки с прекрасным кольцом".

Территориальные претензии Трампа уже успели окрестить империализмом, а министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что "ЕС не позволит другим странам, кем бы они ни были, атаковать свои суверенные границы". возможность применения военного или экономического принуждения для установления контроля над Гренландией, сказала, что "не может вообразить, что до этого дойдет".

Но факт остается фактом: уже в течение нескольких месяцев Трамп говорит о покупке Гренландии, возвращении США контроля над Панамским каналом, и публично предлагает Канаде стать 51-м американским штатом. Что же стоит за этими заявлениями? достичь желаемого?Действительно ли он уверен, что может проводить политику территориальной экспансии? ответы.

Империализм Трампа: посягательство на Канаду

Публичные территориальные посягательства Трампа не только не на шутку взбудоражили западные общества, но и в очередной раз раскололи их на два лагеря. желательно. Другие же убеждают, что мир возвращается к "праву силы", когда велики. страны-мощи с ядерным оружием начинают диктовать свои правила и условия, доходящие вплоть до территориальных претензий.

"Канада и США — это было бы действительно что-то. Не будет искусственно проведенного предела и станет понятно, какой это выглядит, и нацбезопасность значительно улучшилась бы. Не забывайте: мы, по сути, защищаем Канаду", — заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго во вторник, 7 января.

Почти сразу после победы на президентских выборах 5 ноября избранный 47-й президент США начал предлагать Канаде стать 51-м американским штатом, если она не согласна выровнять торговый баланс между странами. США экспортируют в Канаду Львиная доля – это автомобили, которые собираются в Канаду и экспортируются в США.

"Из-за торгового дефицита мы теряем огромные деньги. Нам не нужны их машины. Вы знаете, они делают 20% наших автомобилей. Нам это не нужно. Я бы лучше делал их в Детройте", — говорил Дональд Трамп, угрожая ввести 25% пошлины на весь канадский экспорт.

Но на первом месте по объему канадского импорта в США – это сырая нефть. И часть нефтепродуктов переработки на заводах в США затем идет обратно в Канаду. и обещания Трампа увеличить продажу нефти и газа на мировых рынках. Сейчас, по словам аналитиков, это просто. невыгодно для американской экономики, хотя Трамп постоянно говорит, что США субсидируют канадскую экономику.

"Комментарии избранного президента Трампа демонстрируют полное непонимание того, что делает Канаду сильной страной. Наша экономика сильна. Наши люди сильны. Мы никогда не отступим перед угрозами", – заявила министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли.

После скандальной пресс-конференции Трампа в Мар-а-Лаго, премьер Канады Джастин Трюдо, объявивший о своей отставке, в очередной раз дописал в соцсети Х: "Нет никаких шансов, что Канада станет частью США. Работники и общины обеих наших стран имеют преимущества от того, что мы являемся друг для друга крупнейшими партнерами в вопросах торговли и безопасности". В комментарии к этому сообщению Илон Маск, вложивший в предвыборную кампанию Трампа около $200 млн, публично нахамил Джастину Трюдо, назвав его "девочкой".

Похоже, что Трамп и его команда уже пересекли границу, посягая на территориальную целостность соседней Канады. Канады Доминик Леблан, ответственный за отношения страны с США, сказал, что "шутки закончились". тем он считает, что это попытка Трампа и его команды посеять хаос, чтобы никто не понял, что они на самом деле будут делать. уверен, не имея никаких ограничений по сравнению с его первым президентским сроком.

Борьба с Китаем и Россией: при чем здесь Гренландия

В четверг, 9 января, премьер Дании Мэтте Фредериксен собирает лидеров парламентских партий — Цель встречи — крайне напряженная ситуация между Данией, США и Гренландией Поводом стали последние заявления Трампа на пресс-конференции в Мар-а-Лаго во вторник, 7 января, когда он отказался исключить применение военной силы для подчинения Гренландии. "туристическим" визитом побывал его сын Трамп-младший, который сам Дональд Трамп прокомментировал так: "Я слышу, что народ Гренландии – за MAGA (предвыборный слоган Трампа "Сделаем Америку снова великой" – ред.). Гренландия – прекрасное место, и люди там очень выиграют, если бы и когда она станет частью нашего государства.

Вряд ли визит Трампа-младшего в Гренландию можно назвать туристическим. Он скорее пропагандистский, потому что пришелся как раз на день пресс-конференции Дональда Трампа. постами в соцсетях самого Трампа и его сына, хоть ежедневная гренландская газета Sermitsiaq охарактеризовала визит Трампа-младшего так: "Теплый, но сдержанный прием".

На все это Мэтте Фредериксен ответила, что "что с точки зрения датского правительства, Гренландия принадлежит гренландцам". жители. Однако присоединение острова к США, по его мнению, крайне маловероятно. января, на следующий день после скандальной пресс-конференции Дональда Трампа, премьер Гренландии Муте Эгеде прибыл в Данию.

Хотя последние заявления Трампа и вызвали возмущение европейских чиновников, многие подвергают сомнению истинные намерения избранного 47 президента США. Ведь он уже говорил о возможности купить остров с населением 57 тыс. человек во время своего первого президентского срока., что слова Трампа приведут к действиям – военному вмешательству США в Гренландию. СМИ добавляют, что военные возможности Дании – союзника США по НАТО – ограничены четырьмя инспекционными судами, самолетом наблюдения Challenger и патрулями на собачьих упряжках. Китая в регионе, поэтому Дания открыта к диалогу с США относительно более тесного сотрудничества, "чтобы обеспечить исполнение американских амбиций".

Гренландия богата кобальтом, медью и никелем. США пытаются снизить импорт этих полезных ископаемых из Китая и других стран, где Пекин вкладывал много инвестиций, чтобы контролировать соответствующие предприятия. Из-за изменения климата и глобального потепления в водах возле Гренландии открываются новые судоходные пути, за которые также конкурируют Китай и Россия. К тому же США имеют свою военную базу на острове. И это неудивительно, ведь Гренландия имеет стратегическое значение для американской армии, в частности через системы раннего предупреждения о баллистических ракетах, которые могут лететь в сторону США, потому что кратчайший путь из Европы в Северную Америку проходит именно через этот арктический остров.

"Ему нравится троллить людей. Он делает это довольно часто. Но вы знаете, что суверенитет Гренландии зависит от воли народа Гренландии и, конечно, Дании", — сказал конгрессмен-республиканец от штата Калифорния Том МакКлинток. В то же время, конгрессмен-республиканец Джек Бергман открыт для идеи, чтобы Гренландия стала частью США, если этого захочет народ Гренландии. Но речь об увлечениях не идет: О, черт возьми, нет".

Панамский канал: и снова интересы Китая

Многие также подчеркивают, что все эти скандальные заявления Трампа действительно свидетельствуют о том, что его слоган "Америка прежде всего" на самом деле не является изоляционистским, как многие считали, и что во время второго президентского срока Трампа США будут играть довольно активную роль на международной арене. К тому же еще одним популярным предвыборным лозунгом кампании Трампа было то, что он первый за десятилетие американский президент, при первой каденции которого не началось новых войн. Поэтому многие СМИ и эксперты отмечают, что применение силы в отношении Гренландии или Панамского канала – не то, чего хотели бы республиканские избиратели. К тому же, по словам бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, "если я Владимир Путин или Си Цзиньпин – это музыка для моих ушей".

Еще в конце декабря в комментарии The Washington Post официальный представитель команды Трампа убеждал: главное, что объединяет заявления Трампа в отношении Канады, Мексики (Трамп не исключал отправку американских военных в Мексику для борьбы с наркокартелями и нелегальной миграцией вместе с введением 25% пошлин на импорт из Мексики, которая является первым торговым партнером США – ред.), Гренландии и Панамы – это противодействие России и Китая. Относительно непосредственно Панамского канала Трамп неоднократно заявлял, что Панама "обдирает США", устанавливая высокие ставки на прохождение судов, и позволяет Китаю управлять каналом (как минимум два порта на входе принадлежат китайским компаниям – ред.).

Многие эксперты и аналитики уже давно предупреждают о растущем влиянии Китая в Панамском канале, который является одним из основных маршрутов для опрокидывания кораблей ВМС США из Атлантики в Тихий океан в случае обострения ситуации, в том числе вокруг Тайваня. Трамп также заявлял, что договор между США и Панамой, ратифицировавший Сенат в 1978 году о передаче Панамского канала Панаме, его не остановит. Он неустанно критиковал 39-го президента-демократа Джимми Картера, умершего 29 декабря 2024 года в возрасте 100 лет (прощание с ним в США продолжается, как и объявлен 30-дневный траур – ред.), за передачу Панамского канала Панаме.

31 декабря 2024 года Панама отметила 25 лет контроля над Панамским каналом – главными воротами из Тихого в Атлантический океан – на который приходится 5% мировой торговли. Открытый в 1914 году Панамский канал называют одним из инженерных чудес света или межокеанским лифтом. Построили его США, потратив около $11,6 млрд (в эквиваленте на сегодняшний день – ред.). Ежегодно в бюджет Панамы прохождение судов через Панамский канал приносит около $4 млрд. Но больше всего его значение – геополитическое. И Китай действительно оказывает влияние на канал, потому что является вторым по величине его пользователем после США.

По словам президента Панамы Хосе Рауля Мулино, заявления Трампа – это чушь. в дальнейшем".

CNN пишет, что вряд ли Трамп получит то, что хочет от Канады, Панамы или Гренландии, а его стратегия может быть направлена на получение лучших сделок для США. Например – скидки для американских судов, проходящих по Панамскому каналу. Или больше доступ к редкоземельным минералам в Гренландии и новым морским путям на территории Гренландии, которые формируются вследствие таяния полярного льда. Или новое более выгодное США торговое соглашение с Канадой.