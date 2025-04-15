Террор баллистикой до конца войны: почему Трамп назвал удар России по Сумам "ошибкой" и куда исчезли "Кинжалы"

Удар баллистикой по Сумам — реакция Дональда Трампа.

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Россия продолжает баллистический террор городов Украины. Враг наносит удары именно по жилым кварталам и инфраструктуре, пытаясь достичь максимального количества жертв среди гражданского населения. Только за две последние недели российская баллистика наделала беды в Сумах, Кривом Роге и Киеве.

Самый болезненный удар баллистикой Россия нанесла по Сумам.

Два удара баллистикой по Сумам

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, метод применения баллистики по Сумам указывает на то, что это была заранее спланированная атака противника.

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«Первый удар был по зданию университета. После этого враг выдержал паузу, а затем нанес второй удар, но уже на расстоянии 600-700 метров от предыдущего попадания. Для такого типа вооружения это слишком много, потому что баллистические ракеты — высокоточное оружие, отклонения возможны в пределах 10-15 метров. И если россияне хотели повторно накрыть место, где якобы собрались военные, то ударили бы точно туда же. Но они просто хотели больше крови, поэтому второй удар баллистики произошел дальше и в более многолюдном месте. На высоте 150-200 метров разразилась кассетная боеголовка, накрыв поражающими элементами максимально площадь», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко , военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Наращивают возможности по баллистике

Эксперт подчеркивает, что это была спланированная россиянами террористическая операция, направленная исключительно против гражданского населения, а именно на его уничтожение — 34 погибших, более сотни раненых.

«Террористический акт в Сумах разбивает все иллюзии, если такие у кого-то были, что Путин и Россия думают о каких-то гуманитарных вопросах по остановке ведения боевых действий. Напротив, сейчас Россия производит ракеты десятками, в том числе баллистические. Они наращивают свои возможности, то есть на период ведения боевых действий, у них будет достаточно, чтобы использовать с такой же интенсивностью, как они это делают сейчас», — отмечает Игорь Романенко.

Реакция Трампа: «Они ошиблись»

В то же время эксперт удивлен реакцией на обстрел баллистикой Сум от американского президента.

«Традиционно Трамп говорит, что он не допустил бы войну в Украине, если бы был президентом. Он соглашается, что произошло ужасное событие. Но добавляет, что по поводу удара по Сумам ему сказали: «они ошиблись». То есть Путин сказал Трампу – все просто, в Сумах мы ошиблись. Я, как военный эксперт, хочу подчеркнуть, «Искандером» ошибиться невозможно. Когда россияне целились по Сумам, то хотели именно такой результат. Они сознательно ударили по гражданским людям, наперекор всем правилам ведения войны. Странно, что Трамп верит в то, что ему нашептывает Путин», — отмечает военный эксперт.

Как остановить ракетный террор России: три пути

По мнению генерал-лейтенанта, остановить этот террор можно тремя путями.

«Первый – бить по местам, где враг производит баллистические ракеты, второй – бить по местам, где они хранятся, а третий – сбивать ракеты, когда они находятся уже в воздухе. Для этого нам нужны дополнительные зенитно-ракетные комплексы с противоракетными возможностями – Patriot или SAMP/T, но с типами ракет последней модернизации. К сожалению, франко-итальянское производство ракет продвигается очень медленно, а американцы тормозят предоставление нам своих боеприпасов из-за позиции Трампа. Нам приходится фактически бороться за каждый десяток таких ракет, и мы готовы их даже покупать у партнеров», — рассказывает Игорь Романенко.

Смириться или заткнуться

Военный эксперт добавляет, что сейчас стало сложнее это делать, учитывая позицию американского президента, который позволяет себе поучать украинского коллегу, мол, тот постоянно просит продать ракеты.

«Трамп размышляет, мол, зачем было начинать войну со страной, которая в 20 раз превышающей вас по размеру. Это удивительно слышно от лидера США, потому что мы защищаемся от диктатора Путина, начавшего эту войну. А Трамп советует Украине, четвертый год борющейся за свою свободу и независимость кровью и жизнями людей — смириться с этим или заткнуться. Все это еще раз подтверждает, что нам следует рассчитывать на собственные силы и налаживание производства украинского вооружения, чтобы не слышать подобные наставления», — говорит Игорь Романенко.

Собственное производство - нужно время

Военный эксперт подчеркивает, что вопрос разработок и производства собственного оружия должен стать вопросом №1 для Украины.

«Дела в этой сфере продвигаются вперед. У нас идет работа над разработкой нескольких новых ЗРК. Но вопрос в том, когда выйдем на итоговый этап. Мы достаточно хорошо продвинулись с «Нептуном». В прошлом году были хорошие результаты по испытаниям по баллистике — в этом году ждем завершения работы по этому новому ракетному комплексу. Продолжается разработка ЗРК, в том числе с противоракетными возможностями. Но вопрос в том, когда будет окончательное завершение и сколь быстрым станет масштабирование этого оружия», — подчеркивает Игорь Романенко.

Черное дело Путина

Сейчас враг бьет баллистикой преимущественно по прифронтовым регионам – Сумщина, Харьковщина, Запорожье, Днепр. Баллистика долетает до Киевщины, Одесщины, Полтавщины, Винницкой области, кое-где по Хмельницкой области.

«Враг выбирает цели, которые, вероятно, будут иметь международный резонанс. Путин стремится делать свое черное дело и при этом носить костюм великого миротворца – маневрирует в этом вопросе. На самом деле ударов баллистики не так уж много, просто враг выбирает целью то, что будет ужасать последствиями. К сожалению, в России еще достаточно баллистики, чтобы производить такие удары. От этого есть очень большая опасность, особенно для приграничных населенных пунктов. Люди там должны моментально реагировать на угрозы, потому что от пуска до прилета минуты», — объясняет военный эксперт.

В РФ закончились «Кинжалы»?

В последнее время Россия меньше использует свои расхваленные «Кинжалы». Мы поинтересовались у эксперта, почему россияне притормозили с их использованием — не хватает этих ракет потому что слишком дорогие или что-то не так с самолетами, которые ими снаряжены для пусков.

«Кинжалы» у россиян есть. Просто сейчас происходит не так много пусков именно с МиГ-31К. Думаю, что здесь вопрос в экономии ресурсов. Зачем россиянам поднимать самолеты и издалека пускать «Кинжалы», если они могут это сделать на пограничные с Украиной, используя фактическую тут же баллистику только в виде «Искандеров» из пусковых установок. Россияне ищут и рассматривают разные варианты. И где, с их точки зрения, есть какая-то рациональность, этот вариант и используют», — объясняет эксперт.

К этому генерал-лейтенант добавляет, что, к сожалению, у Путина есть весь необходимый инструментарий для воздушных атак — самолеты тактической авиации, а также МиГ-31 как воздушная платформа для запуска «Кинжалов», а также наземные пусковые комплексы для запуска баллистических ракет. Имея такой набор возможностей российские генералы изучают ситуацию на текущее время и применяют именно то, что считают целесообразным.

Чего ждать дальше?

Что касается дальнейших перспектив, то Игорь Романенко отмечает, что нам нужно настраиваться только на борьбу с оккупантами.

«Россияне будут применять и модернизировать свое вооружение, а мы должны завершить собственные разработки или покупать необходимые средства, которым сможем уничтожать противника. Думаю, что противоборство по вооружению и его усовершенствование и применение будет продолжаться все время, пока будут продолжаться боевые действия. И даже если они будут прекращены, стороны будут и дальше работать над усовершенствованием имеющегося вооружения», — заключает Игорь Романенко.