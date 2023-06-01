Террор ракетами и дронами: какую цель преследует Россия и как долго он продлится — эксперт

Государство-агрессорка использует серию атак на Киев ракетами и дронами как инструмент морально-психологического террора на мирных жителей и одновременно преследует конкретные военные задачи, пытаясь истощить украинскую противовоздушную оборону.

Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в интервью ТСН.ua.

Испытания для украинского ПВО

По его словам, кроме психологической атаки на украинцев, оккупанты пытаются ударами ракетами и дронами истощить украинскую ПВО. В этом контексте Самусь упомянул о публикациях в западной прессе, в которых якобы со ссылкой на утечку из американской разведки говорилось, что в конце мая украинская ПВО останется без ракет.

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“Возможно, россияне поверили в эти публикации и подумали, что действительно до конца мая нужно максимально нагрузить украинскую ПВО, и они использовали весь арсенал – и “Кинжалы”, и “Калибры”, и “Искандеры”, то есть баллистические и крылатые ракеты, ракеты воздушного базирования Х-55, Х-101, 100 "шахедов", которые нагружали ПВО и действительно создавали огромные угрозы украинцам", — отметил эксперт.

Михаил Самусь отметил, чтобы благодаря западным системам противовоздушной обороны и эффективным действиям украинских специалистов ужасный замысел россиян не достиг своей цели.

"Украинская ПВО не истощена, этой ночью отразила 10 "Искандеров". Это очень опасные цели, потому что достижение ракет с территории России до Киева занимает 4-5 минут — от запуска до удара по цели... Я думаю, что сейчас точно можно сказать, что украинская ПВО самая лучшая в мире. Это не преувеличение и не какой-то слоган. Это реальная констатация факта. Я думаю, что дальше они будут пытаться продолжать такую тактику, максимально использовать все имеющиеся у них средства”, — предположил специалист.

Остались ли в России ракеты и дроны

По мнению Михаила Самуся, государство-агрессор исчерпывает свои запасы "Искандеров", "Калибров", новейших авиационных ракет Х-55, Х-101, но в то же время у россиян осталось много ракет С-300 и старых Х-22.

“Мы видим, что они используют не массированные налеты из 50-60 ракет, а 10-20 и дополняют это “шахедами”, которых у них, к сожалению, много. Потому что Иран очевидно развернул в полную мощность свое производство и здесь действительно есть проблемы. Только сейчас США и ЕС начали тщательно вводить санкции против фирм, которые пытаются обходить запрещенные механизмы и поставлять компоненты иранцам, но в любом случае, к сожалению, эта проблема будет оставаться”, — считает он.

Отвлечение внимания от событий в России

Эксперт также назвал информационно-пропагандистскую цель таких ракетно-дроновых ударов, которые позволяют Кремлю отвлечь россиян от происходящего сейчас в России.

“Сегодня [1 июня] снова последовал удар в Калужской области, продолжается активно операция российских добровольцев в Белгородской области. Конечно, для россиян очень важно в информационном плане "сбивать" эти новости — то есть, что у России нет проблем, а россияне наносят удары по украинским объектам. Конечно, Минобороны России докладывает, что уничтожены 15 Patriot, нанесены удары по центрам принятия решений. То есть заполнение этого информационного пространства своим бредом... Хотя я уверен, что события в Белгородской области уже выходят немного за рамки местных новостей и им нужно будет объяснять, что же происходит там”.

Напомним, ранее эксперт Александр Коваленко ошеломил печальным прогнозом по запасам ракет в России.

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