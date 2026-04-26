Террорист, безумный или предатель: ТСН узнала о голосиевском стрелке неожиданную правду

Массовое убийство в Киеве: почему профессиональная подготовка оказалась бессильной перед страхом / © ТСН

Два месяца заключения с возможностью залога — суд на этой неделе отправил под стражу двух сбежавших от вооруженного нападающего патрульных. И оставили на произвол судьбы раненого 12-летнего мальчика. Массовое убийство, которое произошло неделю назад в спальном районе Киева, до сих пор активно обсуждают. Один злоумышленник из зарегистрированного карабина убил семерых гражданских! И еще 14 ранил.

И сети взорвались! Где граница между собственной безопасностью, служебной обязанностью и безрассудством? Пересекли ли ее полицейские? Имели ли они подготовку? Какие выводы должны сделать соседи этого вроде бы тихого убийцы? И как уберечься? Действительно ли пора раздавать короткие стволы гражданским?

Корреспондент ТСН Александр Загородний говорил с теми, кто пережил этот ужас. И обратил внимание на еще одну деталь, которая могла бы трагедию предотвратить.

Подробная хронология событий

Суббота около 16.00. спальный район Киева. Погреться первым весенним теплом выходят и старики и малые, в песочнице играют дети. Только подонок в 176 квартире тренируется с оружием и выслеживает своего соседа, с которым он конфликтовал.

Когда сосед подъезжает, нападающий выбегает и сразу стреляет в него из травматического пистолета. В упор, в живого человека. Когда закончились патроны, бежит в свою квартиру на 5 этаж.

Точка невозврата для голосеевского стрелка наступила в собственной квартире. Он вошел, взял карабин с патронами и поджег собственное жилище. Это означало, что он не собирался возвращаться сюда.

А дальше был ад.

«Я видела, как он стреляет этого мужчину, а потом жену, а потом там дети кричали», — отмечает очевидиция.

«Начал расстреливать, добивать Сашу этого. Ребенок начал кричать, он ранил мальчика сего и была с ними его жены сестра. И эта сестра начала защищать девочку, у них еще девочка поменьше есть, она как-то так ее закрыла и он застрелил и эту женщину сестру», — добавляет другая очевидца Анна Кулик.

В считанные минуты подъезжает патруль, окровавленный мальчик просит помочь, нет, не ему: «Папе помогите».

Но полицейские убегают.

Так что подонка никто не останавливает, он подходит, чтобы добить раненого беззащитного ребенка. Но ему мешает местный дворник. Дядя Саша, 62 года. Он получает смертельное ранение, но мальчика прикрыл.

Таким образом, нападающий расстреляв фактически целую семью, трогается вниз по улице. Вот это место вы обязательно узнаете по видео, которое сняли очевидцы из соседнего дома.

Здесь убийца убивает еще одного мужчину — в упор, а в нескольких метрах еще одну женщину. Всем целится в голову.

«Я уже ухожу от метро, вижу лежащая на площадке молодая девушка и люди рассказывают, что она пряталась за машину. А он бегал вокруг и все равно застрелил ее», — добавляет Анна Кулик.

А вот некоторых отпускал. Он сам решал, кого убивать, а кого миловать.

«Убегай отсюда, беги, сейчас стрельба будет. Беги мужик, жить будешь», — слышен на кадрах голос стрелка.

Голосеевский стрелок не собирался бежать или скрываться. Напротив, ему, вероятно, нужна была огласка. Он намеренно идет на проспект. Супермаркет — самое плохое место для того, чтобы забаррикадироваться — повсюду огромные окна. Но именно в магазине он успеет ранить еще 5 человек. Берет заложников, во время переговоров подробно рассказывает, как он застрелил соседа.

Никаких требований не выдвигает, в конце концов убивает сотрудника супермаркета, после чего его ликвидирует полицейский из спецподразделения КОРД.

Могли ли полицейские предотвратить убийства

Массовое убийство, всколыхнувшее все общество. Наибольшее возмущение вызывают вот эти кадры — вооруженные полицейские убегающие от нападающего, оставляя на произвол судьбы раненого ребенка. После этого нападающий убьет еще 4 человека.

«Они видели нападающего на расстоянии 15-20 метров. У них было два пистолета. Поверьте мне, что если бы они знали, как патруль должен в двойке работать, они бы положили на месте», — убежден глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Двое полицейских должны сразу начать работать в двойке, прикрывая друг друга, быстро занимая выгодные позиции. Против классической «двойки» у нападающего не было бы никакого шанса.

2 полицейских, сбежавших от голосеевского стрелка уже под следствием, более того, министр внутренних дел уже уволил всю вертикаль руководства — от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции Киева. Подал в отставку руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

В то же время, говорить, что полицейские не готовы выйти против нападающего с оружием было бы несправедливо. Голосеевского стрелка остановил полицейский спецотряд. А министерство обнародовало кучу видео где полицейские чуть ли не каждый день задерживают людей с пистолетами, ножами, топорами. Почему один патруль не справился со своими обязанностями здесь нужно выяснять, считает психолог.

«Если человек полицейский, то это не значит, что они имеют какую-то суперспособность. Они более тренированы, но это не значит, что они не имеют права испугаться», — говорит психолог Андрей Солонский.

В системе подготовки полицейских нужны серьезные изменения, об этом уже говорят открыто.

«Если полицейские психологически и ментально, и физически не готовы к выполнению своих обязанностей, то, наверное, здесь вопрос уже к качеству, во-первых, отбору тех или иных кандидатов на должность полицейского… Поэтому здесь, безусловно, нужно совершенствовать деятельность в этих направлениях национальной полиции», — отмечает депутат Федор Вениславский.

Министр МВД Клименко обещает ужесточить подготовку личного состава. Патрульные полицейские будут проходить обучение на полигонах в ротационном режиме, а в инструкторскую работу будут привлекать военнослужащих с боевым опытом. Возможно, полицейских будут временно направлять поближе к фронту, чтобы не боялись когда рядом что-то взрывается.

Дискуссии за свободное обращение оружия

Каждый раз после резонансного убийства в обществе начинают говорить о разрешении гражданским носить оружие. Георгий Учайкин — один из активистов, двумя руками «за».

«Ретельная подготовка будущего владельца оружия. Все. Это ключевой момент, на котором мы настаиваем», — говорит Учайкин.

Есть и противники такой идеи. К примеру психолог Андрей Солонский.

«Готовы ли мы к тому, чтобы внедрять легализацию оружия, потому что тогда мы говорим о системе ментального здоровья, системе профилактики, превенции ментальных расстройств, о сопровождении и о системе проверки. Потому что в этом мы намного позади наших коллег не только Соединенных Штатов, но и европейских стран», — считает психолог.

Голосеевский стрелок имел право на владение огнестрельным оружием и теперь выясняют, как он с такими ментальными проблемами смог получить это разрешение в частной клинике. И еще одно, на месте убийства были люди с оружием — полицейские, но не смогли им воспользоваться. Смогут ли гражданские? А можно ли было предупредить это массовое убийство? Помните участковых инспекторов? Сейчас они называются «полицейские территориальной громады». Еще лет 40 назад именно они обнаруживали львиную долю нарушителей, знали всех на своем участке.

И еще одно — профилактика. Голосеевский стрелок по-прежнему конфликтовал, вот в супермаркете он бьет прохожего по лицу. Если бы правоохранители отнеслись серьезнее к тому случаю, могли бы изъять зарегистрированное оружие у мужчины, проявляющего неконтролируемую агрессию. Но этого не вышло.