Террористы "Аль-Каиды" начинают возвращаться в Афганистан: в США объяснили опасность

"Аль-Каида" может за один-два года начать угрожать территории США из Афганистана.
"Аль-Каида" восстанавливает свои позиции в Афганистане, который после вывода войск США власть захватили боевики террористического движения "Талибан". Такое заявление сделали в американской разведке.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
По данным ЦРУ, боевики-беглецы террористической группировки, которых считают ответственными за теракты 11 сентября, снова появились в Афганистане после захвата там власти "талибами". А в течение ближайшего года или двух они могут снова представлять угрозу для США.
Именно поэтому американская разведка сейчас пристально следит за передвижением боевиков. Хотя госсекретарь США Энтони Блинкен уверял, что "Аль-Каида" не способна организовывать теракты за пределами Афганистана, а по\тому, мол, не может угрожать Америке или ее странам-союзникам.
"Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального движения "Аль-Каиды" в Афганистане. Но это первые признаки, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим", — заявил заместитель гендиректора ЦРУ Дэвид Коэн, пишет CBS News.
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