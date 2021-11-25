Теряем миллиарды долларов: Арахамия объяснил, почему Россия постоянно угрожает вторжением

По его словам, из-за постоянных панических настроений "скоро война" Украина теряет миллиарды долларов инвестиций.
Одной из причин, почему Россия постоянно нагнетает ситуацию по возможному вторжению в Украину, является уменьшение инвестиционной привлекательности нашего государства.
Такое мнение высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
По его словам, недавно китайский инвестбанк отказался вкладывать 100 миллионов долларов в украинский проект, мотивируя это угрозой российского вторжения.
"Зачем вообще новости негативные разбрасывать в международных изданиях и в Украине тоже. Маленький пример из опыта, который сейчас мы сопровождаем. У нас есть правительственное агентство Ukraine Invest, которое сопровождает инвестиции в Украину и есть крупный проект, который называть не могу, на полмиллиарда долларов. Он состоит из так называемого пула международных инвесторов, которые вкладываются. Три дня назад на 100 миллионов китайский инвестбанк отказался участвовать в этом пуле инвесторов, мотивируя статьей в NYT о том, что "скоро война", — рассказал Арахамия.
Нардеп отметил, что общие потери Украины с точки зрения инвестпривлекательности по таким причинам могут достигать миллиардов долларов.
"И если такие панические настроения держать год, то страна потеряет миллиарды. Так это работает, потому что это гибридная война", — подытожил политик.
Ранее Алексей Данилов заверил, что вопрос угрозы энергетической блокады Украины находится на контроле СНБО.
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