Терял силы и надежду: в Одесской области спасли парня, которого унесло на матрасе

Терял силы и надежду: в Одесской области спасли парня, которого унесло на матрасе

Подростка увидели из окна жители ближайшей пятиэтажки.

В Одесской области спасли 12-летнего парня, которого вместе с надувным матрасом отнесло далеко от берега Днестровского лимана.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 30 июля.

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Школьник приехал к бабушке в Белгород-Днестровский из столицы. На лимане отдыхал со сверстниками. Когда порывом ветра матрас отнесло от берега, парень решил, что сможет его догнать и вернуть. Но переоценил силы. Парня, которого уносило все дальше и дальше вглубь лимана, увидели из окна жители ближайшей пятиэтажки.

Спасатели на резиновой лодке и местные жители на моторной вместе догнали и вытащили из воды парня, который уже терял и силы, и надежду на спасение. Медицинская помощь школьнику не понадобилась, поэтому, его отвезли домой.

"Спасатели отвезли его домой, где его ждала бабушка, и провели профилактическую беседу и с парнем. и с бабушкой о том, что он уже знает на собственном опыте, и как это пренебрегать правилами безопасности на воде и что может случиться", — сказала Марина Мартыненко, пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Новости Украины: на Днестровском лимане спасали подростка, который пытался догнать матрас

Напомним, во Львовской области утонул 18-летний парень, который отдыхал с друзьями. Парень 2 июля отпраздновал выпускной в ПТУ.

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