Тестю – Porsсhe, теще – имение: у полицейского, которого должны были судить, нашли ще 14 млн грн

У полицейского, которого должны были судить за вымогательство в 200 тысяч долларов и угрозы, работники ГБР нашли еще 14 миллионов гривен, прошедших мимо декларации, и шикарный Porsche у тестя.

Подозрения уже вручены. Кто у него такой и какой багаж подозрений уже есть, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

"Теплое место" может смениться на тюрьму

Был "шишкой в полиции", а теперь может стать осужденным — ГБР вручило новое подозрение полицейскому, которого и без этого уже должны были судить, а все из-за миллионов, взявшихся не ясно откуда.

"В ходе расследования работники ГБР в тесном взаимодействии с Национальным агентством по предотвращению коррупции провели мониторинг образа жизни правоохранителя. Ему сообщено о подозрении в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает ее законные доходы и в декларировании недостоверных сведений (ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины)", – говорилось в сообщении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Декларация "чистая" – имущество на родственниках

По данным прокуратуры, речь идет о заместителе начальника управления полиции ГУНП в Кировоградской области. С 2021 по 2022 год ныне подозреваемый состоял в должности заместителя начальника одного из управлений полиции ГУНП в Днепропетровской области. За два года в должности тот приобрел активы по меньшей мере на более чем 14 млн гривен.

Но в декларации об этом – ни слова, а секреты на миллионы под семью замками. Ну а чтобы не "сгореться", правоохранитель записал свое имущество на тестя и тещу. На счету пенсионеров: земельный участок, элитный жилой дом и не менее элитный автомобиль Porsche 2017 года выпуска. И хотя записан на тестя, ездила на нем жена топ-чиновника. Однако имена фигурантов не называются.

Кто он?

Но вручили этому правоохранителю не только подозрение о незаконном обогащении. Еще в 2023 году работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из правоохранительных органов Днепра. Тот, кто должен был защищать, вместе со своим братом требовал у трех местных жителей 200 тысяч долларов США. А требовал деньги правоохранитель из простых строителей, а чтобы те не отвертелись, якобы угрожал убийством. И речь идет об Андрее Довгуне.

"Правоохранитель требовал деньги у строителей, которые делали ремонт в доме, оформленном на его тещу. Уже после ремонта из-за короткого замыкания в усадьбе произошел пожар. Не слушая доводов строителей, правоохранитель всю вину за пожар возложил на них и потребовал возместить ущерб, который сам оценил в 200 тысяч долларов США. Для запугивания людей он привлек своего брата. В ходе встречи со строителями они предлагали распродать их автомобили и другое имущество, безвозмездно работать над восстановлением дома, а одному из мобилизованных рабочих приказали каждый месяц перечислять его заработную плату, полученную в ВСУ.

Людей запугивали уголовной ответственностью, угрожали убийством, обещая закопать тела так, что их никто и никогда не найдет. Для того чтобы узаконить "долг", правоохранитель потребовал от мужчин заключить еще и фиктивные договоры займа", — рассказали правоохранители

Угрозы строителям

Есть и видеодоказательства от ГБР, как полицейский с братом обещают город показать, правда, в багажнике своего авто.

Почему полицейский на свободе

Эту схему ГБР "накрыло" в мае 2023-го. Андрей и его брат Евгений обвинялись в требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия, совершенном по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений.

Только за это "светило" обеим до 12 лет с конфискацией имущества. И вот, 31 мая 2023 Кировский районный суд Днепропетровска берет под стражу полицейского и его брата. Но с возможностью выйти под залог в 940 тысяч гривен.

Эти средства подозреваемые нашли менее чем за сутки. И те, кто обещал "закопать", снова оказались на свободе. На них возложили обязанности вести себя хорошо и не "отсвечивать", пока идет досудебное расследование. Однако в безопасности ли рабочие, которые пожаловались на Довгунов?

Издание "Информатор" также сообщало, что семья братьев Довгунов занимается еще и бизнесом, связанным со строительством. Однако прибыль приносила сдача в аренду недвижимости в жилых комплексах. Откуда, собственно, и могли взяться так быстро средства на залог.

Журналисты утверждают, что в 2020 и 2021 годах братья Довгуны стали собственниками/совладельцами 13 объектов недвижимости, которые каждый месяц приносили более 357 тысяч гривен дохода. По-видимому, благодаря этому семья Довгунов имеет неплохой автопарк, который стоит сотни тысяч долларов. Все авто с номерами 0780. Согласитесь, роскошное совпадение очень красиво. Или, возможно, это авто, которые семья приобрела для помощи нашим военным на передовой? Но теперь добавилось еще одно подозрение, поэтому есть шансы, что дело доведут до конца. В настоящее время решается вопрос об избрании полицейской меры пресечения.

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Какой щедрый зять! Тестю – Porsсhe, теще – имение! У полицейского нашли незаконных 14 млн грн!

Ранее сообщалось, что НАБУ подозревает министра агрополитики Сольского в завладении госземлями: все подробности громкого дела.

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