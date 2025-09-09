"ТЭЦ снова под ударом не просто так": Жданов рассказал, чего ожидать зимой

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Украину ждут тяжелые осень и зима, вероятно, с отключениями света вследствие российских ударов. Это подтверждает массированная атака РФ в ночь на 8 сентября по Трипольской ТЭЦ в городе Украинка на Киевщине.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«ТЭЦ снова под ударом не просто так. Они понимают, что выбивание тепловых электростанций, гидроэлектростанций приводит к остановке атомных энергоблоков. Атомные энергоблоки не смогут работать без тепловых и гидроэлектростанций, поскольку они не способны реагировать на резкие изменения нагрузки в сети», — объясняет эксперт.

Реклама

Армия РФ, вероятнее всего, способна наносить массированные комбинированные удары по Украине несколько раз в неделю. В то же время, по его словам, российская армия никогда не сбрасывала украинскую энергетику с приоритетных целей — это один из способов давления на гражданских.

«Они понимают, что на поле боя, даже если они гипотетически перебьют всю нашу армию, снова кто-нибудь пойдет воевать. И политически Украина не будет соглашаться с условиями. Поэтому нужно сформировать общественное мнение. Для этого нужно давить на гражданское население. Отсюда и такие массированные налеты, оттуда такая география целей — от частных домов до объектов энергетики. А за счет массированности они могут покрыть большую часть перечня этих объектов», — говорит эксперт.

Что будет дальше, будут украинцы сидеть зимой без света или нет — это зависит от плотности нашей противовоздушной обороны (ПВО) и ее выносливости.

«Потому что позавчера ночью (7 сентября) было такое количество дронов, что в четыре утра, когда уже прилетели крылатые ракеты, кроме пулеметов, больше ничего не работало. Все было выстрелено, выпущено и так далее. И попадание в Кабинет министров тоже могло произойти за счет нехватки огневых средств силам ПВО», — говорит Олег Жданов.

Реклама

В дальнейшем ситуация, в том числе с возможными отключениями света в результате ударов, будет зависеть от интенсивности атак и возможности РФ до накопления дронов.

В то же время, Россия показала техническую способность выпустить более 800 беспилотников в течение одной ночи, отметил военный эксперт.