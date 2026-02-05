ТЭЦ в Киеве разрушены / © ТСН

ТЭЦ-4 в Киеве разрушена почти до основания. В течение этой зимы в объект попало около 20 ракет, а последняя атака баллистикой стала роковой. Чтобы нанести максимальный ущерб, россияне использовали ракеты со шрапнелью, которые превратили станцию в декорацию к фильму ужасов.

Накануне вице-премьер Алексей Кулеба привез на руины более 60 руководителей дипломатических миссий, чтобы показать миру масштабы российского террора. Пока дипломаты снимают кратеры, тысячи жителей Дарницы, Днепровского района и Троещины выживают в ледяных квартирах.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Черняковой.

ТЭЦ, которая давала тепло полмиллиона человек

До недавнего времени ТЭЦ-4 обеспечивала теплом около 500 тысяч киевлян. Теперь вместо гула турбин здесь скрученный металл и глубокие воронки. По словам чиновников, враг действовал максимально коварно.

Алексей Кулеба, вице-премьер-министр: «Это не просто баллистика, это ракеты со шрапнелью. Они очень усложняют восстановление, ведь осколки посекли множество теплотрасс. У нас есть два дня, чтобы технически понять, сможем ли мы вообще восстановить эту станцию».

Ситуацию критически осложняет февральский мороз. Как объясняет директор станции, вода в поврежденных трубах мгновенно замерзла, что привело к разрывам насосов и другого дорогостоящего оборудования.

Шок дипломатов: «Это геноцидные атаки»

Иностранные послы, которые приехали на объект вместо привычных саммитов в теплых одеждах, были поражены увиденным.

Андрейс Пилдегович, посол Латвии в Украине: «Я полон возмущения и злости. Это должно расследоваться как военные преступления РФ. Это настоящие геноцидные атаки против гражданского населения».

Посол Германии, страны, которая уже предоставила Украине более 30 мобильных ТЭЦ, отметил, что цель Кремля — деморализация населения, однако украинцы демонстрируют невероятную стойкость.

Троещина в осаде холода

Не лучше ситуация и на левобережной Троещине. ТЭЦ-6, которая питает район, также фактически парализована. Госпожа посол ЕС Екатерина Матернова посетила местные пункты несокрушимости, чтобы пообщаться с истощенными жителями, которые уже неделю живут без отопления.

Екатерина Матернова, посол ЕС: «Это очень эмоционально. Я увидела разрушенную станцию, а теперь вижу влияние этих атак на обычных людей. Это трудно, но Европа готова помогать».

Помощи мало — нужны санкции

Генераторы и оборудование уже едут из Польши, Чехии, Франции и Италии. Однако эксперты и дипломаты единодушны: значительно эффективнее было бы не просто лечить последствия, а перекрыть России доступ к компонентам, из которых производятся ракеты. Пока российские заводы получают западные детали, подобные атаки на энергетическое сердце Украины будут продолжаться.

